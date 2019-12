Nyhet! Eie har lansert "Påmelding til visning"

Vi i Eie er opptatt av å gi deg den beste rådgivningen, og det kan vi når vi vet hvem og hvor mange som kommer på visning. Vi har derfor, som første meglerhus i Norge, innført "Påmelding til visning" som standard på alle våre eiendommer som legges ut til salgs.

Bedre kvalitet og oppfølgning

Før eiendomsmeglerforskriftet ble endret og formidlingsforbudet ble innført, så hadde megler kontroll på interessentene og interessen for boligen, hevder daglig leder ved Eie Asker, Petter Mamen-Lund.

– Før dette skjedde kunne megler gjennom enkle meldinger, mail og telefoner vite at folk var interessert. Da formidlingsforbudet ble innført mistet vi disse "uformelle" påmeldingene. Nå vet vi ikke hvem som kommer på visning, og om noen kommer i det hele tatt. Vi har heller ikke mulighet til å avdekke spørsmål interessentene måtte ha på forhånd, sier Mamen-Lund.

Se aktuelle visninger fra Eie Eiendomsmegling

Meglerne i Eie ønsker å ta tilbake kundekunnskapen, øke kvaliteten og gi bedre oppfølgning til de som er på boligjakt.

– Dette er positivt både for selger og kjøper med en sikring av kvaliteten på arbeidet som legges ned rundt visning, sier Mamen-Lund.

Positivt for alle parter

Partner og eiendomsmegler ved Eie Løren & Økern, Silje Dammen, mener at "Påmelding til visning" er positivt da meglerne i større grad kan forutse interessen for boligen. Hun mener det er viktig at megler forbereder seg godt til visning, og "Påmelding til visning" styrker dette.

– Når vi vet hvor mange som kommer på visning, kan vi kontakte interessentene i forkant og høre om de har spørsmål om boligen. I tilfeller hvor det er mange påmeldte vil også megler kunne utvide visningstiden slik at hver og én får en bedre visningsopplevelse, sier Dammen.

Dammen mener derfor det er utelukkende positivt at oppfølgningen kan starte i en tidligere fase enn hva den gjør i dag.

Les mer om Eie Eiendomsmegling