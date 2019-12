Tripletex lanserer heldigital kassekreditt

Et tilbud for alle - uansett størrelse

Altfor lenge har det vært komplisert og tidkrevende å få tilgang til litt ekstra penger for små og mellomstore bedrifter. Ofte kreves det fysisk oppmøte i banken og fremleggelse av fremdriftsplan og budsjett i forbindelse med en lånesøknad.

– Dagens prosesser er unødvendig tidkrevende og komplekse for små bedrifter som har mer enn nok med daglig drift. Basert på erfaringer fra vår egen vekstreise og tilbakemeldinger fra kundene våre, ser vi at det er et stort behov for enklere tilgang på kapital direkte integrert i økonomisystemet. Dette er bakgrunnen for at Tripletex nå lanserer kassekreditt med en enkel, rask, forståelig og heldigital søknadsprosess, forteller en engasjert Hege Oustad, daglig leder i Tripletex.

– Ved å stille begrensede krav til historikk, omsetning og innlevert årsregnskap kan vi tilby kassekreditt til langt flere bedrifter enn de som kan få det i dag. I et marked der tradisjonelle banker nedprioriterer mindre lån til små og mellomstore bedrifter er dette en fantastisk nyhet, mener Hege.

Betal kun for det du bruker Vi er de første som gir tilgang til kassekreditt der du kun betaler når du bruker den. Det er ingen form for etableringskostnader, ingen faste månedskostnader, ingen løpende gebyrer, forteller Hege.

Bedriftene kan trekke opp så lite eller så mye de ønsker fra sin tilgjengelige kredittramme. Kredittgrensen fylles opp igjen når tilbakebetalingene kommer inn, og det er ingen rente på kreditten som ikke er benyttet.

Forutsigbar tilgang til penger

En undersøkelse gjort av Amesto Business Partner viser at 79 % av norske bedrifter har opplevd likviditetsproblemer. Dette betyr at bedrifter må utsette ansettelser, innkjøp og andre prosjekter til de har penger på konto.

Kassekreditt i Tripletex hjelper kundene med akkurat dette. Nå kan du være trygg på at det er tilgjengelige penger til enhver uventet kostnad eller spennende mulighet. Bedrifter kan søke om en kredittramme på mellom 50 000 og 500 000 kroner. Pengene kan de bruke på det de trenger når de trenger det.

Enkelt å aktivere – enkelt å bruke

Det er normalt lang ventetid i forbindelse med søknadsbehandling – gjerne to til tre uker. Inne i Tripletex søker du enkelt på kassekreditt på Vår kundeside. Hele søknadsprosessen skjer digitalt og søknaden signeres med BankID.

Bedriftene får svar på søknaden senest neste arbeidsdag, og penger inn på konto samme dag søknaden blir innvilget. Dette vil si at du får penger på konto senest dagen etter du har sendt inn søknad.

Når tiden kommer for å gjøre innbetalinger skjer dette med AutoGiro. Det blir ikke særlig mye enklere enn det.

Tjenesten leveres av Aprila Bank som er en leverandør av heldigitale banktjenester i SMB-markedet.