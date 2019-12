2020: Året du bør satse på LinkedIn!

Christoffer Bertilsson, mener det er på høy tid at norske bedrifter utnytter potensialet på næringslivets viktigste sosiale medieplattform.

Alle norske ledere og gründere ønsker å komme i kontakt med de rette beslutningstakerne, og den beste kanalen er LinkedIn. Likevel er det fortsatt få norske bedrifter som utnytter mulighetene denne profesjonelle, sosiale medieplattformen tilbyr.

De seneste årene har LinkedIn vokst frem som verdens største og viktigste plattform for nettverksbygging. Stadig flere av oss bruker LinkedIn for å utvide vårt profesjonelle nettverk, bygge nye relasjoner og dele interessant innhold.

Fikk døra slengt i ansiktet

De fire siste årene har Bertilsson spesialisert seg på utnytte mulighetene i LinkedIn. Han har fulgt plattformens utvikling og hjulpet tusentalls av profesjonelle med å ta i bruk tjenesten.

– Jeg var med på å bygge opp et digitalt B2B-markedsføringsbyrå, der vi benyttet oss av tradisjonelle metoder som dørbanking og cold calling. Vendepunktet for meg skjedde for tre år siden, da jeg sto i et industriområde og banket på døren til et trykkeri vi gjerne ville ha som kunde. En eldre herre åpnet og spurte med en negativ tone: «Hva er det du vil?». Jeg introduserte meg, forklarte hvordan jeg ville hjelpe dem og fikk døra slengt i ansiktet, forteller Bertilsson.

Aldri mer…

– Jeg gikk derfra og tenkte at jeg aldri ville komme i en slik situasjon igjen. I stedet gikk jeg tilbake til skrivebordet og vurderte kanalene jeg hadde til rådighet. Det var slik jeg landet på LinkedIn, og siden da har jeg testet meg frem, gjort alle tenkelige feil og lært meg hva som funker, sier Bertilsson.

LinkedIn ble lenge ansett som en digital CV-plattform. Innholdet var mer eller mindre statisk – man satte opp en profil, la inn informasjon om utdanning og jobberfaring, og dét var dét.

– Slik er det ikke lenger. Du kan nå ut til så mange som mulig – eller du kan bygge et nettverk, for eksempel utelukkende med administrerende direktører i finansbransjen. Uansett hvem du ønsker å nå, finner du dem på LinkedIn. Bertilsson mener dette gjør LinkedIn til noe helt unikt, sammenlignet med andre sosiale medieplattformer som Facebook og Instagram.

9 av 10 bedrifter har ingen LinkedIn-strategi

Ifølge Bertilsson har 90 til 95 prosent av alle norske bedrifter ingen strategi for hva de vil gjøre på LinkedIn. Han tror grunnen til dette er at LinkedIn tradisjonelt sett ikke har vært noen spesielt god plattform for markedsføring.

Dette endret seg da tjenesten ble kjøpt opp av Microsoft, som har jobbet hardt for å løfte plattformen til et nytt nivå. Siden oppkjøpet har LinkedIn blitt mer brukervennlig og bedre tilpasset til mobil, og er nå en funksjonell sosial medieplattform.

LinkedIns styrke er at du både har en profesjonell og en personlig rekkevidde på innholdet du legger ut.

– Akkurat nå er den organiske rekkevidden du kan oppnå på LinkedIn helt vanvittig, og du får veldig mye spredning og mange visninger for veldig lite penger, utdyper Bertilsson.

En arena for tankeledere

LinkedIn er en perfekt plattform for å bygge tankelederskap, og i Norge er det fremdeles få som har befestet sin posisjon som tankeledere innen en spesifikk bransje.Han poengterer likevel at LinkedIn først og fremst er en plattform for å bygge personlige relasjoner og nettverk, og mener mange misforstår hva de bør prioritere.

– Altfor mange fokuserer på bedriftssiden. Det er selvsagt viktig at bedriftssiden ser profesjonell ut, men det er ikke der fokuset bør ligge. For å ha suksess på LinkedIn, må man dyrke og skape influencers internt i bedriften. På LinkedIn følger man personer, ikke bedrifter.

Bertilsson er rask med å understreke at bedriftens ansikt utad ikke nødvendigvis trenger å være en toppleder. I stedet bør oppgaven gis til personer med tid og kapasitet til å bygge nettverk – og som kan bygge profiler ut fra hva bedriften ønsker å oppnå.

Bygg relasjoner med de rette beslutningstakerne

– LinkedIn tilbyr et likt spillefelt. Her er alle like, og det er ikke noe hierarki. Vi gjør business på en helt annen måte i dag enn tidligere, og enkelte forbindelser foretrekker å komme i kontakt med en key account manager fremfor en toppleder, utdyper Bertilsson.

Han mener at én av de viktigste fordelene med LinkedIn er at vi har større tillit til denne plattformen enn for eksempel Facebook og Instagram.

– Dette skyldes to ting: For det første har vi ikke blitt sønderbombet av annonsering, og for det andre fremstår LinkedIn som en seriøs og profesjonell plattform, sier Bertilsson.

For å lykkes må du gi og dele verdi

Statistikker viser at 80 prosent av aktive LinkedIn-brukere ønsker å få kontakt med andre bedrifter, personer og influencers. For å nå ut til disse er det viktig å kommunisere på riktig måte.

– Jeg opplever at mange misforstår hva LinkedIn er, og mange klynger seg fast til det gamle tankesettet om masseutsendelse. I stedet må man tenke nettverksbygging og alltid spørre:

«Hva kan jeg gi av verdi til denne personen når jeg kontakter han/henne?», forklarer Bertilsson.

– Dette trenger ikke nødvendigvis være informasjon eller en USP, det kan også være en emosjonell verdi. Ofte kan noe så enkelt som å like eller kommentere på statuser, innlegg og artikler være nok til å skape en døråpner.

Sett deg gode mål

Det første du må gjøre for å ha suksess på LinkedIn, er å sette deg spesifikke mål. Typiske mål kan være å:

Utvide nettverket ditt og skaffe deg flere kontakter.

Utvikle karrieren din og ta den til neste nivå.

Selge flere produkter og tjenester.

Når du har et klart bilde på hva du ønsker å oppnå, er det tid for å legge en strategi og å bygge nettverket ditt sten for sten.

Bertilssons beste tips for å lykkes på LinkedIn:

Sats på din personlige profil og bygg opp ditt personlige nettverk.

Kartlegg personene du MÅ ha i ditt nettverk for å nå ditt eller bedriftens mål.

Strukturer en prosess som gjør at du kan lede disse personene fra å være en del av nettverket ditt til faktisk å konvertere – enten det betyr at de kjøper et produkt eller en tjeneste, eller blir en aktiv del av fanbasen din.

Skap tankelederskap og etabler din posisjon som en ledende figur i din bransje.

Bygg en profesjonell LinkedIn-profil

Når vi møter personer i den virkelige verden, tenker vi på hvordan vi kler oss og oppfører oss for å å gjøre et godt inntrykk. På LinkedIn avgjøres inntrykket av profilen din. Derfor er det viktig at du strukturerer profilen din ut fra målene du har satt deg og personene du ønsker å nå.

Elementer du alltid må inkludere for å ha suksess på LinkedIn:

Et profesjonelt profilbilde og et iøyenfallende coverbilde.

En fengende overskrift.

Et godt skrevet sammendrag.

I tillegg er det viktig å ha et klart og tydelig «neste steg» på din profil.

– En liten del av dem som besøker profilen din vil ha et ønske om å komme i kontakt med deg. Se på profilen din som en salgskanal eller en leadsgenerator og sørg for å gjøre det enkelt og friksjonsfritt å kontakte deg, kommenterer Bertilsson.

– Viktig å satse på LinkedIn nå

Bertilsson tror LinkedIn vil bli en naturlig del av arbeidsdagen i tiden fremover.

– LinkedIn kommer til bygge videre på engasjementet og fostre flere og flere influencers. Vi vil nok se at det å bruke LinkedIn blir en trend i 2019, og flere og flere bedrifter vil prøve å utnytte mulighetene bedre, sier han.

Neste steg for LinkedIn blir trolig et større fokus på annonsering, for å ha en mulighet til å måle krefter med den tilsynelatende uovervinnelige konkurrenten Facebook. I tillegg vil video stå sentralt i utviklingen av plattformen.

– LinkedIn er under kraftig utvikling, og jeg vil si de nå er der Facebook var i 2010 og Instagram i 2013. Du kan få «likes» for bare noen øre og masse gratis engasjement. Derfor mener jeg det er viktig å satse på LinkedIn nå, oppfordrer Bertilsson.

– Sørg for at alle selskapets ansatte har oppdaterte og profesjonelle LinkedIn-profiler. Aktive brukere sjekker inn ofte, og vil sannsynligvis forsøke å få et helhetlig inntrykk av selskapet. Det hjelper lite om tankeledere i virksomheten gjør alt riktig, dersom majoriteten av de ansatte har tomme profilbilder, manglende kontaktinformasjon og tilnærmet lik null aktivitet.