Et av Norges smarteste bygg nærmer seg åpning

Bygget vil være på nærmere 80 000 kvm fordelt på kontorer, handel, serveringstilbud og et eget hotell.

– Målet er å skape et unikt bygg der næring og nærmiljø møtes, sier Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring, som er byggherre.

Leietakere kan forvente seg et bygg med de høyeste teknologiske standarder og de mest funksjonelle løsningene. Alt i bygget er gjennomdigitalisert.

Nærmere 50 000 kvadratmeter vil utgjøre kontorplasser som er designet for samarbeid, trivsel og kreativitet.

– Vi har allerede signert leiekontrakter for rundt halvparten av plassene, sier Groven

Lokalene innredes ut fra type virksomhet og hvilke oppgaver de ansatte skal utføre. Han er opptatt av et godt samarbeid med leietakerne for å tilrettelegge mest mulig.

– Målet er å inspirere og være et godt eksempel på hvordan smarte bygg bidrar til bærekraft. Vi ønsker at leietagere skal bruke bygget til å teste ut egne innovasjoner, og nettopp derfor skal vi strekke oss langt for å tilrettelegge for hver enkelt bedrift, sier han og legger til;

–Arbeidstagere får forutsetninger til å jobbe mye mer på egne premisser og etter egne preferanser. Disse mulighetene tar vi med oss i detaljplanleggingen for å sikre at vi tilbyr de beste og mest spennende mulighetene.

