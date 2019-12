Opp og frem med Uni Economy

- Du vet den følelsen du får når du setter deg inn i bilen din og du vet hvor alt av knapper og utstyr er? Den samme følelsen får jeg når jeg logger meg inn i Uni Economy, forteller Steinar Wehus.

Regnskaps Companiet AS Autorisert regnskapsbyrå med oppstart i 2007

Lokalisert i Kristiansand og Vennesla, har 19 ansatte

Tolv års bransjeerfaring

Tilbyr digitale løsninger fra Uni Micro

Lojal samarbeidspartner og rådgiver for sine kunder

Han er daglig leder i Regnskaps Companiet AS, et autorisert regnskapsbyrå med tilholdssted i Kristiansand og Vennesla. Firmaet består av 19 ansatte og har hatt en jevn økning siden oppstarten i 2007, både på omsetning og kundemasse. Regnskaps Companiet har autoriserte regnskapsførere som sørger for at det er kvalitet på arbeidet de utfører.

– Vi begynte opprinnelig med et annet system, men da vi fikk inn en ny medeier, Cay Moen, i 2008 så klarte han ikke å finne frem i det daværende systemet vi brukte, og jeg hørte ofte banning og steiking fra hans kant av kontoret. Cay kom fra et firma som hadde brukt Uni Micro sitt økonomisystem i alle år, og da var valget enkelt.

Bli kjent med regnskapssystemet Uni Economy her

– En ny måte å jobbe på

Siden den gang har Wehus og Regnskaps Companiet vært trofaste brukere av Uni Micro sine økonomisystemer, og da Uni Economy ble lansert var det naturlig for Wehus & Co å bli med på reisen. Han forteller at overgangen til et skybasert system har vært en ny måte å jobbe på og fremhever hvor lett det er å logge seg inn og hvor tilgjengelig systemet er.

– Vi er så fornøyd med folkene bak systemet, og det var derfor valget om å bli med videre på Uni Micro sin satsing på Uni Economy var lett å ta. Vi føler vi i aller høyeste grad har blitt hørt av folkene i Uni Micro, og det er viktig for oss.

Wehus legger til hvor viktig det er med et velfungerende økonomisystem når de kjenner på tidspresset i løpet av arbeidsdagen. Særlig den gode flyten i systemet vektlegges som et betydningsfullt element.

– Jeg er fryktelig glad i grensesnittet til Uni Economy, det er så brukervennlig. Systemet er veldig intuitivt, det er lett å finne frem i systemet, og funksjonene er der vi føler de skal være. Samtidig setter jeg stor pris på fakturamottaket, nå kommer fakturaen rett inn i systemet og det sparer oss for masse tid. Timeregistrering er også veldig enkelt.

Wehus mener at det er viktig for en kunde, særlig i oppstartsfasen, å bli kjent med sin egen økonomi. Da er det en fordel at økonomisystemet er lett å ta i bruk.

–Jeg hadde en ganske profilert kunde her i byen. Han skulle bytte regnskapskontor da organisasjonen han var medlem i inngikk en avtale med et litt større landsomfattende regnskapskontor. Jeg tror han var der i to måneder før han kom tilbake til oss i Regnskaps Companiet. Tilbakemeldingen hans var da at det nye regnskapskontoret ikke hadde Uni Micro. Han fant ikke ut av det andre systemet og er veldig glad i Uni Micro.

Les mer om regnskapssystemet Uni Economy

Store ambisjoner

Regnskaps Companiet har store ambisjoner for fremtiden. De skal opp og frem. Samtidig skal de vokse pent og pyntelig, og sørge for at både kunder og ansatte har en trivelig hverdag. For Regnskaps Companiet er ikke bare en regnskapsfører for kundene sine. Byrået er veldig glad i de kundene de kan få gjøre alt for - og samtidig få være en rådgiver for.

–Vi ønsker å hjelpe kundene våre med skatt, moms, forhandling av leiekontrakt og hjelp med å kjøpe et bygg. Vi gjør alt, vi skal være deres økonomiske rådgiver. Kundene kan også komme til oss om de trenger en skulder å gråte på, sier Wehus med et smil.