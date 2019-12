En antimagnetisk klokkerevolusjon

For mange nordmenn er Certina det første møtet med sveitsiske klokker. Allerede før det offisielle navneskiftet fra Grana til Certina i 1949, var merket godt etablert i det norske markedet. Linken til Norge er faktisk så sterk, at det i flere tiår har svirret historier i bransjen om at Certina-navnet var en norsk idé. Om ryktene er sanne har ikke latt seg bekrefte, men navnet er for øvrig avledet fra latinske «certus», som kan oversettes til «sikkert» eller «til å stole på». I dag anslås det at Certina utgjør omkring 30 prosent av alle sveitsiske klokker som selges her hjemme. «Lille Norge» har derfor markert seg som et viktig marked for Certina.