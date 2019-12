Folkefinansiering gir badstubåter god flyt

– Og jeg som verken likte å være i badstuer eller å bade i isvann, sier badstubåtgründer Kristin Lorange.

Likevel ble hun forelsket i konseptet med flytende badstuer under en jobbtur til Stockholm for et par år siden.

– Dette må det være flere enn meg som liker, tenkte hun og gikk i gang med å få den første badstubåten på vannet. Med leiligheten som pant, ble båten sikret og Lorange sjøsatte selskapet KOK AS.

Med badstubåten forankret noen få svømmetak fra Operaen innerst i Oslofjorden, ble konseptet umiddelbart en suksess, og Lorange fikk satt badstubåt nummer to på vannet. Finansieringen ble sikret med et etablererlån fra bank.

Imidlertid ble suksessen lagt merke til. I dag er det flere badstubåtaktører på plass innerst i Oslofjorden.

Laget badstubåtkonsern for vekst

– Vi ønsker å vokse videre og ta markedsandeler. Med folkefinansiering gjennom Monner får vi en fabelaktig markedsføring med investorer som også blir KOK-ambassadører, i tillegg til den finansieringen vi trenger, sier Lorange.

KOK har også restrukturert selskapet til et konsern for å understøtte veksten.

– Vi har laget en franchisemodell. Derfor har vi skilt ut KOK Oslo som eget datterselskap, med KOK Norge som morselskap og fanchiseeier. En god franchisemodell gir desentralisert eierskap, ditto lederskap og lokal forandring, fortsetter Lorange.

Franchisemodellen innebærer blant annet at KOK Norge kjøper inn båter som leies ut til franchisetakerne. KOK Norge står også for nettsider og bookingsystem.

Utvider til Bærum, Hamar og Tromsø

Med hjelp av Monner har KOK fått sjøsatt tre nye badstubåter, og ekspandert virksomheten til Holmsbu og Drammen. Lorange legger til at Monner ikke bare sikrer finansieringen.

– Med Monner får vi forankret ekspansjonen lokalt. Med lokale långivere, sikrer vi oss samarbeidspartnere, ambassadører og markedsføring der vi etablerer oss, sier Lorange.

Hun forteller at hun ukentlig får forespørsler fra folk over hele landet om etablering av badstubåt i nærområdet. Spesielt stor interesse har det vært fra Hamar der mange ønsker en flytende badstue i nærheten av byens nye attraksjon – Norges dyreste stupetårn.

– Vi har konkrete planer om å etablere oss i Fredrikstad, Bærum, Hamar og de store byene – Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger – i første omgang, sier Lorange.

Ekspansjonen koster penger, og nå jakter KOK mer penger gjennom Monner for å bygge opp organisasjonen i morselskapet, samt å forbedre nettsidene og gjøre bookingløsningen enklere og mer robust.

Gir voksehjelp

Badstubåtsjefen legger til at Monner også har vært en god sparringspartner i oppstarten av selskapet.

– De kommer med råd rundt forretningsplan og har gitt nyttige tips underveis. De har blant annet gitt innspill på hvordan vi best kan legge frem tallene våre for investorene, forteller Lorange.

– Vekst handler ikke bare om penger. Det handler like mye om markedsføring og det å engasjere mennesker som tror på veksten. Crowdfunding er en genial måte å finansiere vekst på, samtidig engasjerer man investorer som konverteres til både kunder og ambassadører for bedriften, sier Marie Moxnes Harfjeld, markedssjef i Monner.

Hun legger til:

– Gjennom folkefinansiering får bedriften en verdifull markedsvalidering. Samtidig blir produktene og tjenestene kjent i et stort fellesskap av investorer.

Fire K-er for vekst

– Vi ønsker at nystartede bedrifter skal komme til oss og få all hjelp de trenger for å vokse, sier Marius Dybdahl, kommersiell leder i Monner.

Han bruker fire K-ord for å forklare hvordan Monner kan hjelpe bedrifter som ønsker vekst: kapital, kompetanse, kommersialisering og kontroll, og utdyper hva Monner legger i de fire K-ene:

Kapital: – Hos Monner får bedrifter tilgang til kapital via folkefinansierte lån. Folkefinansiering betyr at enkeltpersoner eller bedrifter kan investere i et prosjekt eller din bedrift, via plattformer som monner.no. I fremtiden vil Monner også tilby flere andre finansielle produkter som; banklån, driftskreditt, fakturakjøp, etc.

Kommersialisering: – De som investerer i prosjektene på Monner, er engasjerte. Investorene får et eierskap til bedriften din, og de ønsker at du skal lykkes. På denne måten skaper man engasjement på en unik måte. Monner hjelper bedriftene med hvordan de skal markedsføre ideene sine, og så får de en direkte tilbakemelding fra markedet via folkefinansieringen.

Kompetanse: – I ulike faser og aktiviteter trenger bedriften ny kompetanse og nye partnere. Er bedriften din aktiv i Monner, hjelper vi deg med å komme i kontakt med de riktige samarbeidspartnerne – i tillegg til å bidra med den kompetansen og kunnskapen vi har internt.

Kontroll: – Oversikt over bedriftens økonomi og kunne ha en forutsigbar hverdag er viktig for bedrifter som vokser. Monner ønsker å gi gründere og vekstselskaper kontroll over egen utvikling, og legge til rette for at bedriften kan bruke mer tid på kundene sine.

Det er ikke alle bedrifter som trenger hjelp med alle K-ene, men hvis man blir medlem av Monner, er mulighetene der.