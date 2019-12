Dobler veksten med folkefinansiering

– Hittil i år har vi solgt hytter for 36 millioner kroner, men vi har et par hytter ute på Finn. Blir den ene eller begge solgt i løpet av året, runder vi 40 millioner, forteller Terje Hugo Vanay.

I 2018 omsatte hyttebyggeren for 19,5 millioner kroner. Dermed ligger det an til dobling av topplinjen for 2019 fra 2018.

– Det hadde vi ikke greid om vi måtte ha finansiering fra vanlige banker. At vi vokser så kraftig, skyldes at vi får økonomiske muskler ved hjelp av folkefinansiering via Monner, fortsetter Vanay.

Kvalitetshytter på kremtomter

MG Eiendomsutvikling startet opp for fire år siden. Forretningsideen er å bygge kvalitetshytter på gode tomter på Geilo. Hyttene selges for 7 millioner kroner og oppover. Nå har hyttebyggeren to hytter på Finn.no. En for 7,5 millioner og en som selges for 17,5 millioner kroner.

– Det er ikke enkelt å få finansiering når man etablerer seg i dag, i hvert fall ikke innen bygg og anlegg. Problemet er finansieringen av prosjekter, sier daglig leder Stein Martin Gaarder.

Han forteller at da de startet opp, trodde de at den lokale banken ville hjelpe dem, men det viste seg at bankens egenkapitalkrav var tøffe å imøtekomme.

– Vi måtte stille hus og hjem, sjel, varelager og alt som fantes av verdi i pant for å få lån, forteller Vanay og fortsetter:

– Etter at vi var ferdige med vårt første prosjekt så vi at vi hadde kapasitet til å bygge mer, men vi hadde ikke økonomiske muskler. Da fant vi ut at vi kunne prøve folkefinansiering.

Tredoblet vekst med crowdfunding

Han hadde lest om crowdfunding, og fikk gjennom det første lånet gjennom en annen plattform. Neste prosjekt ble finansiert hos Monner.

– Folkefinansiering gjorde at vi doblet omsetningen fra 2017 til 2018 og dobler på nytt i 2019. Uten Monner hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier Vanay.

Marius Dybdahl, kommersiell leder i Monner, sier at MG Eiendomsutvikling ikke er de eneste som har problemer med å innfri bankens tøffe krav til egenkapital.

– Mange nystartede bedrifter opplever at banken ikke har finansielle løsninger som er egnet for deres behov. Vi ser at det er et hull i markedet på dette området, og ambisjonen til Monner er å være en vekstmotor for disse bedriftene, sier Dybdahl.

Finansiering uten å stå med lua i hånden

– Det viktigste for oss er at vi har en forutsigbar finansiering. I tillegg er Monner raske til å snu seg rundt. Når vi får tak i en tomt som vi vil utvikle, og gode tomter er det ikke lett å få tak i på Geilo, trenger vi finansiering raskt, sier MG Eiendomsutvikling-sjef Gaarder.

– Som oppstartsbedrift må vi stå med lua i hånden hver gang vi skal ha et møte med banken. Det er ikke noe hyggelig. Samtidig ville vi hatt en kontinuerlig bekymring rundt om vi får bankfinansiering av neste prosjekt. Det har også en pris. Crowdfunding er kommet for å bli, og vi fortsetter med det. Det gir oss sikker kapitaltilgang til en fornuftig pris, tilføyer Vanay.

– Vi ønsker at små og mellomstore bedrifter skal komme til oss og få all hjelp de trenger for å vokse, sier Dybdahl i Moner og bruker fire K-ord for å forklare hvordan Monner kan hjelpe bedrifter som ønsker vekst: kapital, kompetanse, kommersialisering og kontroll.

Fire K-er for vekst

Dybdahl utdyper hva Monner legger i de fire K-ene:

Kapital: – Hos Monner får bedrifter tilgang til kapital via folkefinansierte lån. Folkefinansiering betyr at enkeltpersoner eller bedrifter kan investere i et prosjekt eller din bedrift, via plattformer som monner.no. I fremtiden vil Monner også tilby flere andre finansielle produkter som; banklån, driftskreditt, fakturakjøp, etc.

Kommersialisering: – De som investerer i prosjektene på Monner, er engasjerte. Investorene får et eierskap til bedriften din, og de ønsker at du skal lykkes. På denne måten skaper man engasjement på en unik måte. Monner hjelper bedriftene med hvordan de skal markedsføre ideene sine, og så får de en direkte tilbakemelding fra markedet via folkefinansieringen.

MONNER: Kommersiell direktør, Marius Dybdahl og markedsdirektør Marie Moxnes Harfjeld.

Kompetanse: – I ulike faser og aktiviteter trenger bedriften ny kompetanse og nye partnere. Er bedriften din aktiv i Monner, hjelper vi deg med å komme i kontakt med de riktige samarbeidspartnerne – i tillegg til å bidra med den kompetansen og kunnskapen vi har internt.

Kontroll: – Oversikt over bedriftens økonomi og kunne ha en forutsigbar hverdag er viktig for bedrifter som vokser. Monner ønsker å gi gründere og vekstselskaper kontroll over egen utvikling, og legge til rette for at bedriften kan bruke mer tid på kundene sine.

Det er ikke alle bedrifter som trenger hjelp med alle K-ene, men hvis man blir medlem av Monner, er mulighetene der.

– Vekst handler ikke bare om penger. Det handler like mye om markedsføring og det å engasjere mennesker som tror på at bedriften skal vokse. Crowdfunding er en genial måte å finansiere vekst på, samtidig engasjerer man investorer som konverteres til både kunder og ambassadører for bedriften, sier Marie Moxnes Harfjeld, markedssjef i Monner.

Hun legger til:

– Gjennom folkefinansiering får bedriften en verdifull markedsvalidering. Samtidig blir produktene og tjenestene kjent i et stort fellesskap av investorer.