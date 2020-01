Oslos smarteste bygg styrer lunsjen med mobilapp

I Norge kastes det årlig i overkant av 385.000 tonn mat, noe som tilsvarer en verdi på over 21 milliarder kroner. Økende etterspørsel og bevissthet i markedet, samt et ønske om å bidra til helse, miljø og sirkulær økonomi er viktige drivere for å utvikle det nye konseptet.

– Vi skal skape nye standarder til hva som forventes av et næringsbygg. I Økern Portal forenes næring og nærmiljø på den mest bærekraftige måten. Vi tilbyr derfor et etterlengtet servicetilbud til de som bor i området, og skal også ha et rikt og variert tilbud av mat og tjenester til de som har arbeidsplassen sin i bygget, avslutter Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring, som eier Økern Portal.