La drømmen bli virkelighet

Constance Belle Mare Plage – et yndet valg for golfere med sine to 18-hulls Championship golfbaner. For de som er interessert i både golf og natur kan du oppleve flokker av hjort som går fritt på golfbanen. Hotellet har en fantastisk beliggenhet på den vakre stranden, med et stort utvalg av fasiliteter for hele familien, og for par på romantisk ferie. Her opplever dere flott natur med grønne palmer og trær, samt myk sand mellom tærne i den turkisblå lagunen.

Constance Le Prince Maurice – Et hotell med rolig atmosfære, lekker arkitektur og design. Her kan du nyte nydelig mat og vin, sistnevnte hentet fra hotellets egen vinkjeller. Innta måltidet på flytende restauranter og barer. Du kan nyte avslappende dager på stranden og i hotellets spa, eller delta på aktiviteter på land og i vann, som for eksempel windsurfing. Dette er et nydelig hotell som vi anbefaler spesielt for voksne par på romantisk ferie eller på bryllupsreise.