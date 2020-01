Nå snur boligmarkedet!

Ta kontakt med Sem&Johnsen hvis du har noen spørsmål eller vurderer å selge boligen din.

Enkelt sagt så kjøper vi bolig fordi vi trenger et sted å bo. I Vestfold for eksempel, der jeg kommer fra, foregår en kjøpsprosess omtrent slik;

-Jeg trenger et nytt sted å bo, så jeg vurderer utvalget. Finner jeg noe jeg liker, så slår jeg til. Hvis jeg har råd.

Dette hører jeg sjeldent i Oslo.

For her har vi fått et spekulativt boligmarked. Ifølge Eiendom Norge har boligprisene i Oslo steget 101,2 prosent de siste ti årene. 101,2 prosent! Det sier seg selv at svært mange har tjent mye penger på boliginvesteringer i denne perioden.

Resultatet har blitt et spekulativt marked, der vi spør oss selv om det er et godt kjøp før vi i det hele tatt vurderer å legge inn et bud. Primærbehovet om ny bolig er like gjeldende her som i Vestfold, men der du i mindre grad tenker gevinst, er det her et tilbakevendende tema. Det skal være et godt kjøp, ha riktig beliggenhet og de riktige parameterne;heis, peis osv. Det skapes derfor en flokkmentalitet, hvor alt skal stemme, og hvor mulighet for finansiell gevinst er en stadig viktigere faktor.

Oslofolk er trolig verdensmestre i å spare i eiendom. Det er et byfenomen der man er veldig bevisst på at sparebøssa ligger under parketten.