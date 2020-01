Ta magesymptomene på alvor!

– Man vet ikke hva som er årsaken til at vi ser en økning av tarmkrefttilfeller i denne aldersgruppen, men det vi vet er at det finnes genetiske årsaker som bidrar. Derfor er det viktig å sjekke seg om et nært familiemedlem har, eller har hatt, tarmkreft.

For å forebygge antall tilfeller i Norge har det blitt innført et screeningprogram for innbyggere over 55 år.

Rogelio Oswaldo Barreto Rios

Screeningprogrammet vil hjelpe pasienter med å oppdage polypper tidligere, da det er her kreften starter. Det er ikke uvanlig å ha polypper i tarmen, men de vokser uten at man har noen symptomer. Når du først får smerter i magen og blodig avføring har polyppene ofte vært der en stund. Så det er viktig å sjekke seg tidlig slik at vi får fjernet dem i en tidlig fase.

En polypp er en utvekst som kan bli opp til to, tre centimeter i diameter forteller sykepleier Per Ravneng.

– Er den større enn to centimeter har det ofte begynt å komme kreftceller i den. Det kan ta opp til ti, femten år for at den skal bli så stor. Derfor har folk god tid til å sjekke seg.

Selv om mange oppsøker Volvat med konkrete plager påpeker Rios at koloskopi ikke er det første som gjennomføres ved en utredning.

– Med mageproblemer kan det være lurt å ta en prat med allmennlege først, fordi det kan være flere forskjellige årsaker til mageproblemene. Da kan riktig behandling kartlegges for videre utredning. Det er også mulig å komme til oss direkte.

Sykepleier Per Ravneng

Moderne utstyr

For mange er koloskopi og gastroskopi en skremmende tanke, men Ravneng forteller at moderne utstyr har gjort prosessene lettere og mindre smertefulle.

– Veldig mange synes det er skremmende, men du får beroligende og lokalbedøvelse. En gastroskopi tar omtrent 5 minutter, men koloskopi tar litt lengre tid, selvom dette også er raskt gjort.

Hvis magesmerter/diaré, luftplager, slapphet og vekttap varer over en måned, bør man vurdere og sjekke hva det kan skyldes.

Ventetiden er kort og undersøkelsene utføres av erfarne spesialister slik at alt gjøres så raskt og behagelig som mulig.

Symptomer på tarmkreft

Endret avføringsmønster

Følelse av at tarmen ikke tømmes ordentlig ved avføring

Luft i tarmen, følelse av å være oppblåst

Magesmerter

Blod/slim i avføringen

Vekttap

Blodmangel (lav blodprosent og/eller lave jernlagre)

