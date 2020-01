Ønsker mer samarbeid om regnskapet

– I lang tid har regnskapsførere samarbeidet lite med kundene om regnskapsføringen. Det er det ingen grunn til lenger. Systemene har ikke gitt kunden tilgang til systemet, og dermed har vi gått glipp av en viktig mulighet å samarbeide bedre.

Dette forteller Lars Pettersen, daglig leder i Oseberg Services, regnskapsbyrået som har bestemt seg for å snu denne trenden. Fra kontorene i Tønsberg og Oslo jobber de 26 ansatte sammen med sine 300 kunder – i stedet for å bare levere tjenester til dem.

Personlig oppfølging

– Ved å kombinere geografisk nærhet til kundene gjennom kontorene våre, med god utnyttelse av moderne økonomiløsninger kan vi levere både effektive regnskapstjenester og en personlig oppfølging av kundene og økonomien deres. Hos oss skal ikke det ene utelukke det andre. Det overordnede målet er alltid å bidra til å skape økonomisk trygghet for bedriftene vi jobber med.

Lars forklarer at de etablerer egne team for hver enkelt kunde, for å legge til rette for bedre samarbeid og for å sikre at de bygger opp kjennskap til de ulike kundene internt. Målet er at kundene skal oppleve at de blir bedre ivaretatt og mottar bedre råd med faste kontaktpersoner. Når partene har jevnlig kontakt og er løpende oppdatert gir det også en langt mer effektiv dialog mellom kunde og regnskapsfører, påpeker han.

Vil vokse på valgfrihet

I dag omsetter Oseberg Services for 25 millioner kroner, og tar sikte på 10% årlig vekst. Å ha ulike tilbud tilpasset ulike målgrupper har alltid vært en sentral del av strategien, og nå utvider de tilbudet ytterligere med et nytt økonomisystem.

– Vi har alltid hatt en regel om å tilby ulike alternativer til kundene våre, og derfor har vi lenge vært på utkikk etter et økonomisystem som kunne komplementere de andre tilbudene våre. At vi valgte Tripletex skyldes blant annet at det er en fullstendig komplett løsning med all funksjonalitet samlet i ett system, samtidig som det enkelt kan tilpasses behovene til ulike kunder.

Lars forklarer at forståelse for kundens forretningsmodell er avgjørende for å kunne levere gode, verdifulle tjenester. Denne forståelsen skal også informere valget av system og oppsett, slik at løsningene faktisk er tilpasset kunden. Tripletex er godt egnet for flere bransjer og markeder som vil være viktige for Oseberg Services fremover, ifølge Lars .

Omfavner endringene

Selv om Oseberg Services lever av å levere velkjente tjenester som bokføring, lønnskjøring, rapportering og regnskapsanalyse, erkjenner de at de tilhører en bransje i endring.

– Systemene tar gradvis over mer av det daglige arbeidet. For oss betyr det at vi kan bruke mer tid på å gi kundene våre økonomisk innsikt og hjelpe de til bedre resultater. Rollen til regnskapsføren og lønnskonsulenten blir mer en blanding av controller, forretnings- og systemutvikler, fremfor den tradisjonelle bilagspuncheren. Nå skal vi hjelpe kundene våre med å forstå tallene sine, finne ut hvorfor tallene er som de er, finne tiltak for å bedre resultatene og hjelpe de med gjennomføre disse tiltakene, sier Lars, som oppsummerer med at de tilfører kundene sine kontroll, innsikt og støtte.

Han forteller at muligheten til å bruke mindre tid på manuelle prosesser og frigjøre tid, både for regnskapsførerne og kundene også veide tungt da de skulle velge et nytt økonomisystem.

– En av styrkene til Tripletex er nettopp at det har gode løsninger for effektiv regnskapsføring som lar oss bruke minimalt med tid på bokføring og heller vie mer tid til kundene våre, avslutter Lars Pettersen.

