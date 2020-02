Bedre likviditet ved raskere betaling

Digitalisering har gjort kommunikasjon og betaling enklere, likevel skylder nordmenn flere milliarder i inkassogjeld og flere betaler regninger etter fristen. For å undersøke hva som fører til forsinkede innbetalinger har Kredinor analysert over fem millioner fakturaer. Målet med analysen var å finne ut hvordan bedrifter kan bevare en lav kredittid.

Konklusjonen er at de som mottar faktura på e-post og papirfaktura i snitt betaler fakturaen minimum 4 dager tregere enn de som mottar faktura på Avtalegiro (med ulike kombinasjoner). Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad, tror det hovedsakelig skyldes glemsel at papir og e-postfakturaer blir betalt for sent. Samtidig er det i disse to kategoriene hvor flest folk betaler før forfall.

En annen viktig faktor for å bevare kredittid er god kredittpolicy. Det er viktig at du har gode rutiner rundt kundefordringer og behandling av eventuelle klager mot kravene. Du må også kjenne kunden, foreta en kredittvurdering og bruke Gjeldsregisteret for hva det er verdt. Slik at deres likviditet ikke blir påvirket av utestående kundefordringer.

Gebyret må tilpasses kravet

Kredinor mener at et av de viktigste tiltakene i en ny inkassolov må være at gebyrene tilpasses størrelsen på kravet. På den måten blir det lettere for kunden å betale, samtidig som bedriftene får inn pengene raskere.

Antall inkassosaker og inkassogjelden har av ulike årsaker økt jevnt de seneste årene. Med de nye reguleringene innen forbrukslån og Gjeldsregisteret er det grunn til å tro at veksten i inkassovolumet vil stagnere, noe som kan bety at inkassotaket er nådd.

Langt mer enn inkasso

For bedrifter er det viktig å se på hele faktureringsprossessen, og ikke kun fokusere på tiltak etter forfall. Det mange ikke innser er at Kredinor kan bistå under hele prosessen. Gjennom produktet Fakturaservice leverer Kredinor tjenester som fakturering, reskontroadministrasjon, analysetjenester og kundeservicetjenester, i tillegg til inkasso.

Ved å sette ut fakturaadministrasjonen slipper du å bruke unødvendig tid på bokføring, reskontrorydding, utsendelse av purringer, utsendelse av fakturakopier, kontoutdrag og andre spørsmål som vedrører betalingen. Jobben overlates til oss i Kredinor slik at dere selv kan fokusere på kjernevirksomheten.Ved å sette ut fakturaadministrasjonen ser vi at flere opplever en vesentlig reduksjon i kredittiden, både som følge av en tettere oppfølging av fakturaene, i tillegg til at Kredinor sitt navn på brevene har en betalingsmotiverende effekt.