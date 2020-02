Er leiligheten den nye villaen?

Skrevet av Mikael Bolling, partner Sem & Johnsen

Et raskt søk på Finn.no viser 3036 boliger til salgs i Oslo. Av disse er 2649 leiligheter. Dette er som forventet, tatt i betraktning årstiden vi befinner oss i. Mange huseiere venter som kjent til plenen er grønn før de starter salgsprosessen. Men å vente til “alle” kommer på banen er lite lurt. For selv om de fleste er enig i at en grønn plen gjør seg bedre på bilder, så er det ingen avgjørende driver for prisen. Så lettlurte er ingen.

Utvalget derimot trigger mange. Med knappe 150 eneboliger til salgs i hovedstaden, ville jeg revurdert salgsstrategien hvis jeg var huseier med salgsplaner.

Men nå er det ikke salgsstrategi jeg skal begi meg ut på. Men det faktum at vi aldri har solgt så mange dyre leiligheter som nå. Tall fra SSB viser en prisstigning på 83% for blokkleiligheter de siste 10 årene. En større økning enn for de øvrige objektene.

Tidligere var det nesten bare eneboliger som ble solgt i 30 millionersklassen, med unntak av en eller annen toppleilighet på Tjuvholmen. Det siste årene har derimot trenden snudd og i 2019 var 8 av de 15 dyreste objektene som ble solgt leiligheter. De lå i prisklassen 44-67,5 millioner.

Hva skyldes denne utviklingen? Er det blitt mer lukrativt med leilighet enn enebolig når småbarnsfasen har passert? For hvem er kjøperen av de dyreste leilghetene vi solgte i fjor?

I vårt firma solgte vi 38 prosent av de dyreste boligene, og selvom topp 3 av solgte boliger totalt i 2019 var eneboliger, så er andelen leiligheter på topplisten overraskende.

Generelt hr mange tjent mye penger på eiendom de siste årene og flere har mye penger å rutte med. Investeringer gjort i eiendom og også oppgraderinger i boligen bidrar til høyere standard og dyrere objekter.