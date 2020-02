Har aldri solgt så mange luksusleiligheter før

Skrevet av Mikael Bolling, partner i Sem & Johnsen

Et raskt søk på Finn.no viser 2866 boliger til salgs i Oslo. Av disse er 2522 leiligheter. Dette er som forventet tatt i betraktning årstiden vi befinner oss i. Huseiere venter ofte til plenen er grønn før de setter i gang salgsprosessen. Men å vente til “alle” kommer på banen er lite lurt. Det er opplest og vedtatt at en grønn hage er penere på bilder, men det er ingen avgjørende faktor for sluttsummen. Så lettlurte er ingen.

Partner i Sem&Johnsen, Mikael Bolling

Tilbudet derimot trigger mange. Med knappe 138 eneboliger til salgs i hovedstaden, ville jeg revurdert salgsstrategien hvis jeg var huseier med salgsplaner. Men la meg presisere at denne oppfordringen kun gjelder de som sitter på gjerdet, ikke de som av naturlige årsaker må vente.

Men nok om det. Dette er ikke en artikkel hvor jeg skal gi salgsråd. Jeg ville bare presisere at det omsettes flest leiligheter i Oslo og at prisstigningen også har vært størst i dette segmentet.

For ta en titt på grafen fra Statistisk Sentralbyrå. Prisene på blokkleiligheter har steget med 83,1% de siste ti årene. En betydelig større økning enn for småhus og eneboliger.

Høyere betalingsvillighet

Over 70 prosent av Osloborgerne bor i leilighet i følge Statistisk Sentralbyrå. Det omsettes stadig flere, og prisene øker også mest i dette segmentet. Dette er en naturlig del av sentraliseringen og en voksende hovedstad. Men er det ingen grense for hva vi vil betale for et enklere liv i leilighet?

For det er ikke lenge siden det nesten bare var store eneboliger som ble solgt i 30 millioners klassen. Med unntak av en eller annen toppleilighet på Tjuvholmen. Det siste årene har denne trenden snudd og i fjor var 8 av de 15 dyreste objektene som ble solgt leiligheter. De lå i prisklassen 44-67,5 millioner kroner.

I Sem&Johnsen solgte vi 38 prosent av de dyreste boligene i fjor. Selv om de tre dyreste objektene var eneboliger, så er andelen leiligheter på topplisten overraskende.

Det er lov med luksus

For ti siden var folk opptatt av å ha villa, men i dag reiser vi mer og de bemidlede har hytter på fjellet og ved sjøen. Det blir for mye å ta vare på. De har heller ikke nok tid til å bruke alle stedene tilstrekkelig og det er da behagelig med en lettstelt leilighet som primærbolig. Når barna i tillegg har flyttet ut, så er det mange som fristes av ett plan og mindre vedlikehold.

Nordmenn med god økonomi har også blitt mer luksusorienterte. Det er ikke veldig mange år siden det var liten betalingsvilje for den siste kvaliteten i alle ledd, slik vi ser i dag. Før i tiden var en 300 kvm leilighet på Frogner utstyrt med ett lite bad. I dag vil kjøperen ha to bad og gjestetoalett i en leilighet på 100 kvm. Det sier seg selv at det koster mer.

I tillegg har de fleste kjøpere i dette prissegmentet minst to biler, og de bilene de har er blitt større og krever god garasjeplass. Dagens tekniske forskrifter gjør det dyrt for utbyggerne og når du skal ha lite innsyn, snekkerbygde garderober, spesialdesignet belysning og arkitekttegnet innredning, så øker sluttsummen.

Og kanskje begynner janteloven å falme. Det virker som det er mer akseptert å unne seg litt ekstra luksus etter suksess i arbeidslivet eller gode boliginvesteringer.

Fascinerende

Prisene for leiligheter i det øvre sjiktet fascinerer meg. Hvorfor de er så høye kan vel besvares med at de som har råd til å kjøpe eiendom i denne prisklassen er villige til å betale for påkostede materialer og alt utstyr, uansett om det er villa eller leilighet. Det kan godt være en klassisk bygård med rosetter og stukkatur, men sjarm og atmosfære er ut, gulvene skal være avrettet, vinduene nye og badet ha spa- fasiliteter. I tillegg skal bygget ha heis. Og når "alle" vil bo på Vinderen eller Frogner, da blir prisene høye.

Men hvem er egentlig kjøperne av leiligheter i 30 millioners klassen? Som regel er det godt voksne par. Eller de som flytter tilbake til Norge etter mange år i utlandet, hvor de har nytt godt av skattefordeler og høye lønninger.

Så det blir spennende å følge utviklingen fremover. Hvor vil det ende? For hvem i all verden hadde trodd at OBOS en dag skulle tilby en lekker toppleilighet, til den nette sum av 97 millioner kroner?

