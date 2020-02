Fakturering som gir lavere kredittid og bedre likviditet

Digitalisering har gjort kommunikasjon og betaling enklere, likevel er det fortsatt mange som betaler regninger etter fristen eller lar være å betale og ender med inkasso. For å undersøke hva som fører til sene innbetalinger har Kredinor analysert fem millioner fakturaer. Målet med analysen var å finne ut hvordan bedrifter kan bevare eller redusere kredittiden. Nå viser resultatene av analysen at lavere kredittid kan oppnås gjennom enkle tiltak.

Konklusjonen er at de som mottar papirfaktura eller faktura på e-post betaler 4 dager tregere enn de som mottar faktura på Avtalegiro (med ulike kombinasjoner). Samtidig er det i disse to kategoriene hvor flest betaler før forfall – og lar være å betale. Det innebærer derfor at kunder som velger Avtalegiro kombinert med varsel betaler 4 dager raskere enn når faktura kun sendes pr post eller via e-post. Samtidig er de som mottar Avtalegiro og/eller eFaktura også de mest forutsigbare betalerne.

Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad.

– Et konkret tiltak vi kan anbefale er å få kunden til å velge bort papirfaktura eller vanlig e-post til fordel for ulike kombinasjoner av Avtalegiro og/eller eFaktura, sier Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor.

– Det er hovedsakelig glemsel at papir og e-postfakturaer blir betalt for sent, og derfor kan det være en hjelp for kunden å tilby en kanal hvor alt ligger til rette for enkel og umiddelbar betaling, understreker analysesjefen.

En annen viktig faktor for å bevare kredittiden er god kredittpolicy. Det er viktig at du har gode rutiner rundt oppfølging av kundefordringer og behandler eventuelle klager på kravene fortløpende. Du må også kjenne kunden, foreta en kredittvurdering og bruke Gjeldsregisteret der det er tillatt. På den måten unngår bedriften at likviditeten belastes unødvendig av utestående kundefordringer.

Et helthetlig kundefokus gir lavere kredittid

For bedrifter er det viktig å se på hele faktureringsprosessen, og ikke kun fokusere på tiltak mot kundene etter forfall. Det mange ikke er kjent med er at Kredinor kan bistå under hele prosessen. Gjennom tilbudet Fakturaservice leverer Kredinor tjenester i hele verdikjeden før inkasso – fra fakturering, reskontroadministrasjon og purringer til analysetjenester og kundeservicetjenester.

Fordelene ved å sette ut fakturaadministrasjonen er at Kredinor tar seg av bokføring, reskontrorydding, utsendelse av purringer, utsendelse av fakturakopier, kontoutdrag og andre spørsmål rundt betalingen. Bedriftene på sin side får mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten.

Kredinor ivaretar kunden gjennom god kundebehandling i alle ledd, og tilbyr alle de mest effektive betalingskanaler slik at kundene betaler så tidlig som mulig. Foruten dette vil også Kredinor-logoen ha en betalingsmotiverende effekt. I sum vil dette bidra til at oppdragsgivere av Kredinor vil få redusert sin kredittid.