World Cup i Holmenkollen - den perfekte opplevelse for dine kunder og ansatte!

I Norges nasjonalanlegg i Holmenkollen kan du invitere større grupper til folkefest. Vi tilbyr ulike VIP-seksjoner under Holmenkollen skifestival med World Cup nordisk 6. – 8., og World Cup finale i skiskyting 20. – 22. mars. Her er det duket for et fantastisk skishow på en fantastisk arena. År etter år har flere store aktører invitert kunder og kollegaer med på Folkefesten, som lenge har vært en av Nordens største sportsarrangementer. Her har større aktører som Strømmes, Sparebank1 Østlande, DNB, BWT og MyCall gjestet med stor suksess.

Vi i Sparebank1 Østlandet inviterer hvert år til Holmenkollen fordi det gir våre kunder og ansatte en unik opplevelse. Vi kommer tett på sporten og utøverne, og koser oss med god mat i uformelle omgivelser. Monica Hoff Mathisen, Sparebank1 Østlandet.

Under hele skifestivalen kan det tilrettelegges for møter, kick-off eller seminarer, også i de dagene innimellom World Cup’ene, i hele perioden fra 01. – 23.mars. Det er stor kapasitet med mulighet for å invitere små grupper og helt opp til 650 gjester. Holmenkollen skifestival kan skreddersy eventer som passer perfekt for enhver anledning, hvor også den gode matopplevelsen står i fokus.

Idrettsprestasjoner og underholdning i fokus

Dersom man ønsker å invitere til en dag med stor variasjon av underholdning – fra verdens beste skikjørere til god mat og drikke i fantastiske omgivelser – er Holmenkollen skifestival midt i blinken. Under festivalen vil VIP-gjester få faglige innslag og besøk av noen av våre største idrettshelter. Det hele avsluttes med stil, da det arrangeres afterski i VIP-teltet. Dette vil bli fullspekkede dager hvor kunderelasjonene kan pleies og gode prestasjoner kan nytes.

Knytter folk sammen (slik skaper vi samhørighet)

Når man inviter kunder, kollegaer eller store grupper på et arrangement som sentreres rundt den norske folkesjela, knytter det folk sammen og setter noe annet enn jobb i fokus. Dette er en unik mulighet til å invitere gjester, kunder og kollegaer fra alle verdensdeler, slik at man kan vise frem norsk kultur på sitt beste. Med norske flagg vaiende i vinden, nikkers og festglade mennesker, legger skifestivalen til rette for en uforglemmelig fest. I Kollen blir alle som er med én union gruppe og publikum føler seg veldig verdsatt.

Inviter alle som kan være med på denne heidundrende folkefesten. Man trenger bare å vise interesse, så fikser Holmenkollen skifestival resten.

