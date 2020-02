Et av de mest innovative utviklingsprosjektene i Norge

Kontorlokalene utgjør 84.000 kvadratmeter og blir dermed et av Norges største kontorbygg. Eier Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring kan fortelle at eiendommen bygges i tråd med EUs mål om nullutslipp av klimagasser fra nybygg innen 2030.

– Vår visjon er et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Økern Portal skal bestå av store, høyteknologiske kontorarealer, men også lekre restauranter, treningssenter, grønne lunger og fellesarealer som inviterer til samhold og aktivitet.

Innovativt

Hydro er i gang med 15 prosjekter rundt i verden som er bygget med lavutslippsprodukter, men Økern Portal er det første som har resirkulert aliminium som hovedelementet på fasaden.

– Vi er svært glade for at Hydro med sine innovative produkter hjelper oss å bygge så bærekraftig som mulig, sier Groven.

Fasade med lavt karbonfotavtrykk

Hydros nye produkt består av minst 75 prosent resirkulert aluminium. Med Circal 75R har Hydro satt verdensrekord i andelen resirkulert aluminiumsskrap i et industrielt aluminiumsprodukt.

Konserndirektør i Hydro Extruded Solutions, Egil Hogna, forteller at prosesskrap fra industrien er enklere å resirkulere enn skrapmetall, men at det har høyere karbonfotavtrykk. Skrapaluminium kommer fra gjenstander som har vært i bruk og er mer krevende å resirkulere til videre bruk, men har fordelen av et lavt karbonfotavtrykk.

– Hele fasadearealet vil være dekket av dette lavutslippsproduktet, sier Groven.

Aluminium gir mindre klimagassutslipp og har lang levetid. Ifølge Hogna er deres resirkulerte aluminiumsprodukter laget for å vare i hundre år.

I tillegg til å være bærekraftig og ha lang levetid, blir det også svært lekkert å se på. Det er Dark Arkitekte som har vært ansvarlig for prosjektet og arkitekt Lars Ribbun kan fortelle at designet slettes ikke er tilfeldig.

– I tråd med Økern Portals grønne planer skal søylene i fasaden forestille trestammer. Disse er bærende elementer i bygget, akkurat slik stammene bærer treet i skogen. Aluminiumsplatene skal ligne trærnes blader, som tar imot solen og skjermer.

Økern Portal er i ferd med å fylles opp av flere spennende leietakere som blant annet Telia og Raddison, men det er fortsatt er par lokaler som skal fylles opp før åpning i desember.

