Containergründer hentet 5 millioner via Monner

REBLOCK er historien om en annerledes og suksessfull modul- og containerbedrift. Gründer Richard I.A. Sandvik fikk ideen til konseptet da han ved en tilfeldighet oppdaget og bestilte kontormoduler fra Kina. Siden starten i 2007 har omsetningen gått fra knapt 4 millioner kroner til 130 millioner i 2018. Tre ganger er REBLOCK kåret som Gaselle-bedrift.

– Tilgangen på kapital er den største utfordringen når man vokser så raskt. Dernest er det å få organisasjonen til å henge med, sier adm. direktør og medeier Senol Kamburce i REBLOCK.

Derfor ble fjoråret nærmest et hvileår for REBLOCK med konsolidering, restrukturering og rebranding av selskapet.

– Med sterk vekst gjennom mange år, hadde vi behov for å få en sterkere organisasjon med flere ansatte og nye prosesser på plass. Samtidig har vi investert masse på systemsiden, sier gründer og hovedeier Sandvik.

Fant finansiering via nettsøk

I dag er REBLOCK et konsern med fem datterselskaper som til sammen leverer alt man kan tenke seg innen container- og mobulbaserte løsninger. Det ene datterselskapet, REBLOCK Rental, leier ut alle produktene REBLOCK-gruppen tilbyr, og da Rental hadde behov for mer egenkapital, var det gründeren selv som fant Monner gjennom et søk på nettet. Sandvik forteller at REBLOCK alltid tenker nytt i forhold til kjøp av alle slags tjenester, finansiering og produkter.

– En periode leaset vi containere, og så ble vi i praksis tomme. Vi ønsket å kjøpe en stor batch med nye containere fra Kina og trengte penger for å finansiere kjøpet. Det ble billigere for oss, enn å lease. Opplegget til Monner var interessant. De tilbød en annerledes måte å skaffe kapital på, sier han.

– Det var kjempespennende å følge med fra dag til dag om vi nådde målet om å hente 5 millioner kroner. Det var veldig mange engasjerte. Noen gikk inn med noen få tusenlapper, andre med flere titusen kroner, tilføyer Kamburce.

– Hele løpet vi kjørte med Monner, fra vi fant dem til vi fikk lagt ut vår kampanje på Monner, var veldig proft. Underveis ble vi veiledet på hva som krevdes, fortsetter REBLOCK-sjefen.

Richard I.A. Sandvik og Senol Kamburce.

Investorene heier på gründere

– Vi likte godt at alt er veldig transparent. Monner gir alle investorer tilgang til den samme informasjonen og gjør det enkelt for dem å stille spørsmål direkte til bedriften. Samtidig er terskelen for å investere veldig lav med minstesum på kr 1 000, tilføyer Sandvik. Med frisk kapital i ryggen har REBLOCK Rental triplet omsetningen de siste tre årene.

– Vekst handler ikke bare om penger. Det handler like mye om markedsføring og det å engasjere mennesker som tror på at bedriften skal vokse. Crowdfunding er en genial måte å finansiere vekst på, samtidig engasjerer man investorer som konverteres til både kunder og ambassadører for bedriften, sier Marie Moxnes Harfjeld, markedssjef i Monner.

– Hvorfor valgte dere ikke å hente inn egenkapital?

– Vi vil ikke miste eierskapet til bedriften vår og med det kontrollen over driften. I dag har vi stor frihet til å fatte raske og kyndige beslutninger, og til å følge behovene i markedet, svarer Sandvik.

Han sier at REBLOCK er det eneste selskapet i bransjen på denne størrelsen som ikke har tunge investorer på eiersiden.

– Nå dytter vi alt vi tjener tilbake i driften for å sikre videre vekst. Så får vi heller bruke et par år ekstra på å nå vekstmålene våre, legger Kamburce til.

Kommersiell direktør, Marius Dybdahl og markedsdirektør Marie Moxnes Harfjeld.

Sterk vekst gir likviditetskamp

– Kapital, likviditet, er helt klart den største utfordringen i den type vekst vi har hatt. Vi har hoppet fra 30 millioner til 60 millioner til 120 millioner kroner. Det betyr mye arbeid for å få likviditeten til å rulle. Vi har jobbet hardt med alt i fra leverandøravtaler og lange nok betalingsbetingelser, til å korte ned tilsvarende på kundesiden. Vi gjør store innkjøp, for å få konkurransedyktige priser, som skal forhåndsbetales et halvt år før produktene kommer. Det binder jo mye kapital, sier Kamburce.

– Er det aktuelt å bruke Monner igjen?

– Ja, det er aktuelt å bruke Monner igjen om det skulle dukke opp liknende behov. Behovet for kapital i REBLOCK Rental er knyttet til konkrete prosjekter med stort kapitalbehov i forkant. I utleieselskapet forsvarer renten seg. Vi har sett på alle måter å skaffe kapital på, som factoring, bank, leasing, svarer Sandvik.

REBLOCK-gruppen består av fem datterselskaper: REBLOCK Container, som kjøper og videreselger mer enn 2.500 ulike containere pr. år. REBLOCK Solution, som bygger og spesialtilpasser moduler og container i egen produksjon på egen tomt på Oppaker. Tomten og fabrikken eies av REBLOCK Property. REBLOCK Contracting, som leverer permanente og midlertidige løsninger til bygg, mens den femte datteren, REBLOCK Rental, leier ut alle produktene REBLOCK-gruppen tilbyr.

