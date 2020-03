I dette fylket har innbyggerne lavest boligrente

Defero , som er en tjeneste som gir deg gratis innsikt i dine egne kredittdata, har laget et interaktivt norgeskart basert på medlemmenes kredittscore, lån, boligrente, inntekt og formue.

Den viser at medlemmer bosatt i Oslo har den laveste boliglånsrenten (2,82 prosent), mens medlemmer bosatt i Nordland er i den andre enden av skalaen med en snittrente på 3,00 prosent.

- Vi ser at det er store renteforskjeller fra fylke til fylke. Hvor du bor i landet har åpenbart stor påvirkning på hvilken boliglånsrente du blir tilbudt, sier daglig leder Eigil Arff Tarjem i Defero.

Ifølge Tarjem har svært mange nordmenn langt høyere boliglånsrente enn det deres økonomiske situasjon skulle tilsi.

- Det har lenge vært en godt bevart hemmelighet, men det er faktisk slik at den renten du får av banken, er direkte knyttet til kredittscoren din. Samtlige norske banker bedømmer kundene sine ved å bruke kredittscore, forteller han.

Som medlem av gratistjenesten Defero får du vite din egen kredittscore, noe som er svært viktig å kjenne til dersom du skal ta opp lån eller forhandle med banken om bedre rentevilkår.

- Har du en god kredittvurdering, øker sannsynligheten for at du får tilslag på søknader om lån, forsikringer, kredittkort og svært mange andre økonomiske tjenester og avtaler, fortsetter Tarjem.

Han oppfordrer alle lånetakere om å sette seg inn i egen kredittvurdering og bruke en eventuell god score til å kreve bedre rentevilkår av banken. Det kan spare deg for tusenvis av kroner i året.

Defero har akkurat lansert en ny tjeneste som gjør det enkelt å finne ut hvor lav rente du kan få på boliglån, billån og forbrukslån.

Gjennom tjenesten Defero Anbud kan du sende kredittdataene dine anonymt til de bankene du ønsker tilbud fra. Bankene får deretter mulighet til å presentere et tentativt tilbud til deg i Deferos portal basert på dataene dine. Synes du et av tilbudene du mottar er spesielt godt, står du fritt til å akseptere dette, slik at banken kan ta kontakt med deg direkte.

Ved hjelp av noen få klikk vil du altså få et korrekt bilde av hva de forskjellige bankene kan tilby deg, og du kan deretter velge den foretrukne banken. Det er både uforpliktende og gratis å bruke Defero Anbud.

- Selv om tjenesten er helt ny, har vi allerede sett eksempler på medlemmer som har fått redusert den nominelle renten fra godt over 3 prosent til langt nede på 2-tallet ved å bruke Defero. Et slikt rentekutt tilsvarer mange tusenlapper i året, forteller Tarjem.

Bankene konkurrerer om lånet ditt

Et viktig aspekt ved Defero Anbud er at bankene vet at de konkurrerer mot andre banker når de skal gi deg lånetilbud. Hvis du har en attraktiv profil, vil de derfor kunne strekke seg langt for å få deg som kunde.

Dersom du ikke ønsker å bytte bank, men trenger gode argumenter for hvorfor du bør få bedre rentebetingelser i den nåværende banken din, får du som Defero-medlem innsikt i kredittscoren din og annen viktig informasjon om privatøkonomien din.

