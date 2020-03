Høye gebyrer for brudd på GDPR

For aktører som risikerer eller har fått gebyrer er det en rekke muligheter for å bestride gebyret og klage, eventuelt trekke avgjørelsen inn for domstolene. Både spørsmålet om å utstede gebyr og utmålingen av det, reiser en del interessante problemstillinger. Det er et handlingsrom for å argumentere for at andre sanksjoner heller kan benyttes, og også størrelsen på gebyret er mulig å problematisere. Ettersom gebyret er ansett som straff i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, kan man videre stille en rekke krav til prosess og tilstrekkelig grunnlag for å ilegge gebyrer.