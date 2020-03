Fisjon med etterfølgende aksjesalg

Finansdepartementet anså ikke dette som en ønsket rettstilstand og lovforslaget skapte tvil om at den nye lovfestingen ville innebære at salg av eiendom (eller andre aktiva) ved utfisjonering og aksjesalg ville bli gjenstand for gjennomskjæring. Dette ledet til at Finansdepartementet i et brev til finanskomiteen den 24.juni 2019 uttrykte at rettstilstanden vedrørende utfisjonering og salg ikke bør endres. Herunder ble det foreslått at det bør klargjøres i en komitémerknad at utfisjonering og salg fortsatt skal være skattefritt.