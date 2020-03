Slik jobber du best hjemmefra

1: Hold på rutinene

Selv om det i utgangspunktet er mulig å jobbe fra senga med PC-en i fanget når man er hjemme, så er ikke det nødvendigvis den mest effektive starten på en tilværelse med hjemmekontor.

Ved å etablere, eller beholde, gode rutiner sikrer du å få mest ut av dagen. Stå opp til vanlig tid, lag den vanlige frokosten, og ta på vanlig arbeidstøy. På den måten unngår du ikke bare å delta i det plutselige avdelingsmøtet i pysjen, det blir også enklere holde seg i arbeidsmodus. Det bidrar både til å holde produktiviteten oppe gjennom hele dagen, og til å enklere skille mellom jobb og fritid.

2: Skill mellom jobb og fritid

Hjemmekontor kan jo høres ut som oppskriften på økt produktivitet. Færre møter, færre avbrytelser og færre forstyrrende kollegaer. Og det kan det være. Men til gjengjeld introduseres nye forstyrrelser som husarbeid, barn, kjæledyr – eller Netflix. Jobber du hjemmefra er det ingen som ser når du kommer og går, og det er fort gjort å tenke at du kan jobbe inn tiden du bruker på alle avbrytelsene. Bestem deg for en arbeidstid, legg inn pauser, og planlegg hva du ønsker å få gjort i løpet av dagen. Gjøremålslisten kan gjerne forberedes dagen i forveien, som en av de gode rutinene du har lagt deg til.

Når jobben er gjort kan du nyte fritiden med god samvittighet, vel vitende om at du ikke har flere av dagens oppgaver hengende over deg.

3: Ha en egen kontorplass

Dette henger tett sammen med de foregående tipsene. Rutiner, konsentrasjon og produktivitet henger tett sammen for de aller fleste av oss. Å ha en egen arbeidsplass bidrar ikke bare til en god rutine og følelse av å være på jobb. Ved å tilrettelegge for arbeid på en god måte, så kan du både unngå distraksjoner og forebygge skader og ubehag.

Hvis du har mulighet til å dedikere et rom til hjemmekontoret så blir det enklere både for deg og for familien. Lag avtaler med de rundt deg om hvordan dere skal kommunisere og lag noen kjøreregler for å sikre husfred og arbeidsro.

Sørg for å ha det utstyret du trenger, en behagelig arbeidsstilling og ellers inspirerende og tilrettelagte omgivelser. Da blir det enklere å få gjort det du skal, samtidig som det blir mye hyggeligere å «gå på jobb» hver dag.

4: Ta en pause

Hvis man skal jobbe hjemmefra vil man gjerne vise at man er effektiv og hardtarbeidende, og ikke av typen som tar "gjemmekontor". Men akkurat som når du jobber på kontoret har du både krav på, og godt av, pauser og avbrekk. Og selv om man jobber på kontor er mange vant til møtevirksomhet, kantinelunsj og turer til kaffemaskina. Hjemme blir det færre naturlige pauser og avbrytelser – i alle fall om man klarer å følge tipsene i punkt 2.

Da kan en ordentlig spisepause eller en tur ut til postkassa være et etterlengtet avbrekk når man ellers sitter stille og alene i lange perioder. Med hjemmkontor kan også arbeidsstillingen være uvant og kanskje ikke helt optimal. Strekk litt på beina og klarne hodet, så er du straks klar for en ny økt!

5: Bevar sosiale relasjoner

Å jobbe hjemmefra kan være ensomt. Noen er vant til å jobbe alene, enten hjemme eller på et kontor, men for andre vil det være en stor overgang. Å holde kommunikasjonslinjene åpne er ikke bare viktig for å sikre fremdrift og produktivitet. Det er også viktig for å opprettholde motivasjon og arbeidslyst, og for å sikre at ikke alle er fremmede når dere kommer tilbake til kontoret. Chat og e-post er viktige verktøy, men video- og telefonkonferanser kan være både mer effektivt og hyggeligere. Dersom e-post fremdeles er deres primære kommunikasjonsplattform kan dette være en gylden anledning til å utforske alternative løsninger som legger bedre til rette for løpende dialog – et populært valg er Slack.

Det er også lov å ta kaffepausen på video med gode kolleger – det er ingen grunn til å gå glipp av småpraten selv om du sitter hjemme!

6: Samarbeid tett – hver for dere

For mange som jobber i team eller små avdelinger kan hjemmekontor bli en særlig utfordring. Når man er vant til å jobbe mye med andre, med tett kommunikasjon og hyppige avsjekker kan det være en overgang til å plutselig sitte flere kilometer fra hverandre. For at gruppen fremdeles skal levere som vanlig er det viktig å holde kommunikasjonskanalene åpne. Da er det viktig med gode rutiner og verktøy. Gjør avtale om faste møtepunkter i et format og med en hyppighet som passer for dere. For mange er det nok med daglige møter, andre må møtes flere ganger om dagen. Å ha delte kalendere eller gjøremålslister som er synlige for alle vil også gjøre det enklere for gruppen å holde oversikt over hverandres oppgaver og framdrift, og vil kanskje erstatte noe av behovet for hyppige møter.

6b: Viktigheten av video

Mange kvier seg for videosamtaler. Kanskje frister det mer å ta møtet over telefon, eller sende en e-post eller chatmelding. Samtidig vet vi at mye av det vi kommuniserer på arbeidsplassen og i møte med andre skjer nonverbalt, altså uten bruk av ord. Vi bruker ansiktsuttrykk og gestikulerer både når vi formidler og når vi skal lytte og motta. Bruk av video hindrer at denne viktige informasjonen går tapt, og kan gjøre kommunikasjonen både mer effektiv og mer lysbetont.

Å se hverandre ansikt til ansikt – enten det er snakk om kollegaer, kunder eller samarbeidspartnere, er kanskje mer verdifullt nå enn noen gang.

