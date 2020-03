Live webinar: Strategisk bruk av Linkedin

Det har aldri vært mer aktuelt å bruke digitale kanaler på rett måte. Alle norske ledere og gründere ønsker å komme i kontakt med de rette beslutningstakerne, og den beste business-kanalen er LinkedIn. Likevel er det fortsatt få norske bedrifter som utnytter mulighetene denne profesjonelle, sosiale medieplattformen tilbyr.

90 til 95 prosent av alle norske bedrifter ingen strategi for hva de vil gjøre på LinkedIn. Foredragsholder Christoffer Bertilsson tror grunnen til dette er at LinkedIn tradisjonelt sett ikke har vært noen god plattform for markedsføring. Dette endret seg da tjenesten ble kjøpt opp av Microsoft. Siden oppkjøpet har LinkedIn blitt mer brukervennlig og bedre tilpasset til mobil, og er nå en funksjonell sosial medieplattform.

De seneste årene har LinkedIn vokst frem som verdens største og viktigste plattform for nettverksbygging. Stadig flere av oss bruker LinkedIn for å utvide vårt profesjonelle nettverk, bygge nye relasjoner og dele interessant innhold.

Under dette webinaret får du hjelp med konkrete strategier og taktikker som kommer til å løfte din LinkedIn-satsing. Med riktig bruk av plattformen vil du kunne skape flere forretningsmuligheter, bygge et sterkere nettverk og utvikle din karriere.

LinkedIn er en perfekt plattform for å bygge tankelederskap, og i Norge er det fremdeles få som har befestet sin posisjon som tankeledere innen en spesifikk bransje. Bertilsson poengterer likevel at LinkedIn først og fremst er en plattform for å bygge personlige relasjoner og nettverk, og mener mange misforstår hva de bør prioritere.

– Altfor mange fokuserer på bedriftssiden. Det er selvsagt viktig at bedriftssiden ser profesjonell ut, men det er ikke der fokuset bør ligge. For å ha suksess på LinkedIn, må man dyrke og skape influencere internt i bedriften. På LinkedIn følger man personer, ikke bedrifter.

Innholdet på webinaret

Bertilsson vil gjennomgå det grunnleggende du behøver å kunne for å bruke LinkedIn på riktig måte i disse krisetider, slik at det gir flere forretningsmuligheter helt digitalt for deg og din virksomhet.

Du kommer til å lære: