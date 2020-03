Bakerisuksess med nytt regnskapssystem

– Mine foreldre har drevet Waagans Bakeri i alle år. Da pappa skulle pensjonere seg kom spørsmålet om noen av oss barna ville ta over eller om de skulle selge? Jeg ville ikke at bakeriet skulle selges og hadde lyst til å flytte hjem. Så jeg tok imot tilbudet om å overta, forteller Anne Flemsæterhaug Waagan.

Dermed sa hun opp jobben som spesialsykepleier i Oslo og flyttet hjem til Tynset og tok over som daglig leder på familiebakeriet i 2018. Slik ble hun tredje generasjon Waagan som driver av bygdas bakeri, og viderefører bestselgeren Tynsetsnurr, Waagan-familiens spesielle ostekremfylte kanelbolle.

Det var krevende å ta over driften siden jeg verken er baker eller konditor, eller har økonomisk utdanning.

På toppen kommer to små barn som krever både tid og oppmerksomhet.

Hjelp fra pappa og PowerOffice

Likevel har overtagelsen gått «bare godt» ikke minst på grunn av god hjelp fra mamma, pappa og de andre ansatte på bakeriet samt overgang til det skybaserte regnskapssystemet PowerOffice Go med god hjelp fra regnskapsbyrået TheVIT AS.

Etter to år som bakerisjef, kan Anne glede seg over at topplinjen hever seg.

– Da jeg tok over, ble det raskt klart at vi også skulle bytte regnskapsfører og økonomisystem. Den første januar startet vi med PowerOffice Go og TheVIT. Det har forenklet arbeidsdagen og gir meg mye bedre innsikt i bakeriets økonomi, sier Waagan.

Tidligere hadde Waagans Bakeri et mer manuelt og papirbasert regnskapssystem. Da måtte bakeren levere kvitteringer, bilag, fakturaer og kassadagbøker på regnskapskontoret. Først to måneder senere var regnskapet klart.

I tillegg var det en del manuelle prosesser, for eksempel at bakeren selv måtte fakturere alle ordrer i etterkant. Det var også vanskelig å få oversikt over hvilke fakturaer som var betalt til forfall.

I motsatt ende finner vi TheVIT som har en unik tjenesteprofil som kompletterer leveransen av regnskap med et system som PowerOffice Go. TheVIT har en løpende leveranse til kundene, med vekt på kontroll og verdiøkende tjenester. Tidligere betalte kundene for produksjon av regnskapet, noe som ikke er verdiøkende.

Trenger bare ett system

PowerOffice Go er integrert med både kassasystemet og produksjonssystemet, F82, som bakeriet bruker. Med PowerOffice er også en rekke prosesser automatisert, som fakturering. Imidlertid er den største fordelen med det skybaserte regnskapsprogrammet og hjelpen hun får fra TheVIT, ifølge Waagen, at hun kjenner pulsen på bakeriets økonomi hver dag.

Banken er helintegrert slik at alle transaksjoner kommer inn i system. Det gjør at Waagan ikke trenger å logge seg på banken, men kan følge alle transaksjoner gjennom PowerOffice Go.

– Jeg sparer masse tid med. Mannen min jobber mye borte, dermed har jeg mye alenetid hjemme etter at barna har lagt seg. Med PowerOffice får jeg gjort mye kontor- og regnskapsarbeid på kveldene. Samtidig er systemet så brukervennlig at jeg får unna det regnskapsmessige fortløpende. Er noe feil, for eksempel med en faktura eller ordre, får jeg tatt det med kunden med en gang, sier Waagan.

Tett oppfølging fra TheVIT

I tillegg til at systemet er enkelt å bruke, trekker Anne frem god hjelp fra regnskapskontoret TheVIT, en forkortelse for The Value Innovation Team.

– TheVIT har gitt tett oppfølging og gode regnskapsråd. De har nærmest gitt meg en økonomiutdanning, skryter Waagan.

Hun trekker spesielt frem Sven Helge Alme, som er IT-ansvarlig, og sier at hun ikke har vært borti en «mer fantastisk og rolig person».

Han finner alltid løsninger!

Med en unik bredde i både kompetanse og teknologi, blant annet et analyseteam som leverer dashbord og nøkkeltall ved hjelp av Power BI og automatiserte prosesser ved hjelp av en softwarerobot, er TheVIT i ferd med å treffe kunder utover SMB markedet.

– Hva har vært de største overraskelsene med å flytte hjem til Tynset?

– Det beste har vært at jeg har kommet tettere på foreldrene mine, og blitt kjent med mange tynsetinger. Det mest utfordrende har vært at jeg ikke er baker, men jeg har fått uvurderlig hjelp fra pappa på bakeriet og mamma på det administrative. Samtidig har mange leverandører gitt gode råd og vært støttende, svarer Waagan.

Hun angrer ikke på valget hun tok for snart tre år siden.

– Jeg er vokst opp i bakeriet. Her har besteforeldrene og foreldrene mine lagt ned veldig mye arbeid. Derfor er det ekstra fint å videreføre bakeriet i familien, men det er nesten som å hoppe etter Wirkola å bli sjef på Waagans bakeri, slutter hun.

Dette er TheVIT AS The Value Innovation Team (TheVIT) er mer enn et tradisjonelt regnskapsbyrå. De har forsterket laget og tjenestespekteret til å også dekke HR-tjenester, Business Intelligence-analyse og utleie av økonomisjefer og controllere. De hjelper kundene til bedre langsiktig verdiskaping, ikke minst gjennom å ta i bruk ny teknologi. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter på Østlandet. TheVIT er lokalisert fra Fredrikstad til Tynset og har 175 ansatte.

9 grunner til at PowerOffice er blitt regnskapsførernes favoritt

Sven Helge Alme har det tekniske ansvaret for programvaren som regnskapsførerne i TheVIT bruker. Han ser minst ni grunner til at regnskapsførere kan gjøre en bedre jobb for kunden ved å velge PowerOffice Go.

1. Enkel å eie for kunden

Vi ser at PowerOffice gjør at vi kan forenkle det administrative arbeidet. Det er én applikasjon og en svært enkel prismodell. PowerOffice har på en enkel måte lagt til rette for at kunden selv kan eie lisensen gjennom hvordan dette faktureres.

2. For den rådgivende regnskapsfører

Blant skytjenesters «medfødte» styrker er at vi og kunden begge ser nøyaktig samme tall og skjermbilder. PowerOffice tilbyr et godt og enkelt grensesnitt for tett samarbeid med kunde. Vi mener at det stiller større krav til oss gjennom å være en interessert og god samarbeidspartner på økonomisiden. PowerOffice understøtter vår nye strategi!

3. Rask og lite ressurskrevende implementering

PowerOffice har kraftig forenklet arbeidet med å sette opp en ny kunde. Det har blitt mindre tidkrevende og setter langt lavere krav til IT-kompetanse. Det betyr at den enkelte regnskapsfører i mange tilfeller kan håndtere oppsett og igangsetting.

4. En plattform for (reell) digital transformasjon i bransjen

Selv om man skaffer seg verdens beste system, så er det jo ikke slik at man automatisk oppnår denne effektiviteten. I PowerOffice Go sier mye seg selv, men vi legger stor vekt på å utarbeide og implementere den nye måten å arbeide på. Man kan rett og slett ikke ta med seg all eksisterende arbeidsmetodikk inn i et slikt system. Da er man kanskje digitalisert, men man har ikke effektivisert. Sentralt i dette er «best practice», som også omfatter våre støttesystemer og samhandling med kunden.

5. Standardisering for automatisering og digitalisering

Det er vektlagt forenkling for å komme i gang med automatisering og digitalisering, og en svært lav brukerterskel. API'et som PowerOffice har lagt til rette for gjør at man på en svært enkel måte kobler sammen andre systemer.

6. En plattform for videre utvikling

Gjennom egen erfaring vil det oppstå store utfordringer og problemer med å henge med i utviklingen når man har spesialløsninger eller et system som helt eller delvis tilnærmer seg en spesifikk bransje. Dette ser vi i form av større kostnader på utvikling og langt større risiko for feil. Ikke minst lengre leveringstid på ny funksjonalitet. Bransjeløsninger får bransjeleverandører ta seg av – så lenge det er enkelte å integrere. Og det er enkelt!

7. En leverandør som faktisk lytter – og handler

Vi opplever menneskene bak PowerOffice Go brenner for oss. Vi får alltid svar raskt både fra salg og fra support. PowerOffice gjennomfører også avstemninger blant brukerne om hvilke forbedringer som er mest ønsket – og så gjennomfører de dem. Denne følelsen av å bli hørt kan ikke prissettes i kroner. Vi har også nytt godt av at de alltid stiller opp på kundemøter og når som helst kan ta en time eller to på Skype eller Teamviewer for enten våre ansatte eller våre kunder.

8. Utelukkende gode referanser

Før vi i TheVIT velger hvilke systemer vi skal satse på, går vi selvsagt grundig til verks i våre vurderinger. Er det så bra som PowerOffice lover? Gjennom mange samtaler med eksisterende brukere av PowerOffice rundt omkring i Norge har vi utelukkende positive tilbakemeldinger.

9. Et system for 80–90 prosent av kundemassen

Vi vil aldri klare å få alle kunder inn på ett system, fordi enkelte kunder har veldig spesialiserte krav. Jeg mener at PowerOffice Go vil fungere for mer enn fire av fem av våre kunder, og jeg vil si at vi har et ganske normalt tverrsnitt av små og mellomstore bedrifter som kunder.

