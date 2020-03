Podcasten for deg som elsker bil

− Tilbakemeldingen er veldig gode, og veldig hyggelige. «Endelig en podcast om bil. Hvorfor har dere ikke laget dette før?». «Dette er min nye favorittpodcast» er blant tilbakemeldingene vi har fått, og som kan sees i rating på iTunes. Generelt er det svært mange bilinteresserte i Norge, og dette er en måte å bidra til å dyrke interessen. Mange hører ironisk nok på det i bilen til og fra jobb, forteller programlederne.

De to har begge sterk interesse for bil – Sæbø er journalist for Finansavisen Motor og Mørch Larsen er selverklært bilidiot. I hver episode tar de opp nye emner og ser at det er flere temaer som skaper engasjement blant lytterne.

− Elbiler og Tesla skaper mye engasjement, men det er i all hovedsak positivt. Mange har nok følt at elbiler har truet litt de bilene og merkene som de selv har et forhold til, men det virker å ha utjevnet seg. Generelt er folk nysgjerrig på teknologi. Når flere merker nå tilbyr elbiler, og planlegger elbiler er det blitt lettere å like det, tror vi.

Hør episodene lengre ned i saken, eller i Spotify eller hos iTunes.

− Podcast om bilkjøp engasjerer også veldig. Mange bruker tid på nettet til å drømme seg bort. Og ikke alle drømmer om nye shiny sportsbiler. Bilinteresse har ofte begynt i barneår og ungdom, og ofte sitter folk å leter opp info på nettet om biler som for andre er helt ordinære, gamle familiebiler. Men som for dem representerte en drøm, eller noe som var uoppnåelig en gang i tiden.

Gutta selv har flere favorittemaer de liker å diskutere, men det er spesielt noen som utpeker seg.

− Vi elsker 80-tallsbiler. Gjerne tyske, men også gjerne franske og italienske. Et dypdykk på Finn.no gir alltid resultater. Ellers er det alltid morsomt å høre om bilkjøp som har gått ordentlig dårlig, og valg som har slått helt katastrofalt og komisk ut.

De to er godt i gang med å planlegge de kommende episodene, og lover at lytterne har mye spennende i vente.

− Vi kommer til å snakke om bilene som har jubileum i år. Kultbilene du drømte om da du var ung. Det vil også dukke opp kjente personer med stor interesse for bil. Vi skal også forsøke å gjøre flere dypdykk på norske og utenlandske rubrikksider på jakt etter skatter du kan kjøpe på ulike budsjett, røper programlederne.

Hør episodene her, eller hør «Mil etter mil» i Spotify eller hos iTunes.