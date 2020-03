Ber bedrifter holde digitale møter under korona-utbruddet

Trenger ditt selskap hjelp til å komme i gang med digitale møter? Ta kontakt med oss for å komme i gang

Hovedregelen er at norske selskaper gjennomfører fysiske styremøter og generalforsamlinger, men tidligere denne uken besluttet regjeringen å innføre midlertidige regler slik at selskapene kan ha digitale styremøter for å redusere smitterisikoen under korona-utbruddet.

Les regjeringens pressemelding her

Vi mener dette var en klok avgjørelse av regjeringen. For det er mange selskaper som nå må handle raskt for å håndtere utfordringer korona-smitten har medført. Nettopp derfor var det viktig og riktig å innføre midlertidige regler som åpner for at styret ikke må møtes fysisk, men kan gjennomføre møter digitalt, for eksempel ved at ett eller flere av styremedlemmene deltar pr. telefon, video eller andre egnede kommunikasjonskanaler.

Dette gjelder for allmennaksjeselskapet (herunder ved styrets behandling av årsregnskap og årsberetning), aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak.

Men hvordan sikrer man at selskapet utfører sikre og effektive digitale styremøter?

1. Anskaff en styreportal for dokumentdeling og samhandling!

Sikker distribusjon av styredokumenter bør være øverst på lista når styret skal gjennomføre digitale styremøter. Styredokumenter er blant de aller mest sensitive dokumentene selskapet har, og kommer de på avveie kan det få alvorlige konsekvenser.

Det tilbys en rekke samhandlings- og kommunikasjonsplattformer som gjør deling av dokumenter enklere og mer effektivt, men husk at det er viktig at man også velger en leverandør som tar sikkerhet på alvor. Vi anbefaler å anskaffe en styreportal som har gode løsninger når det gjelder planlegging, gjennomføring og etterarbeid av styremøtet.

Fordeler ved å bruke en styreportal:

Effektiv delings- og samhandlingskanal for ledelsen, styret og administrasjonen

Sikker og papirløs tilgang til aktuelle og historiske dokumenter

24/7 tilgang online og offline

Vil du prøve en styreportal kostnadsfritt i 30 dager? Kontakt oss her

2. Unngå deling av konfidensiell informasjon på e-post

Det kan være fristende å sende ut og dele informasjon via e-post før og etter digitale møter nå som det er restriksjoner på fysiske møter. Dette er noe vi fraråder på det sterkeste av følgende grunner:

E-post er ikke kryptert, men sendes i usikrede kanaler

Du har ikke kontroll over informasjonen etter at du har sendt den

Det er lett å miste oversikten over e-post, og du risikerer å bruke unødvendig tid på å lete etter informasjonen.

Høy risiko for menneskelig feil: Å sende en e-post til feil mottaker er en feil de fleste av oss er skyld i fra tid til annen.

Mange seriøse samhandlings- og kommunikasjonsplattformer har egne moduler som gir ledelsen og styret separate, dedikerte kanaler spesielt egnet for deling, diskusjon og samhandling knyttet til sensitive saker – noe som kan være ekstra viktig i disse dager.

Les mer om Admincontrols modul for sikre meldinger her

Aksjeloven har sidestilt elektronisk signering med fysisk underskrift, som betyr at dokumenter som styreprotokoll og andre selskapsdokumenter kan signeres elektronisk.

Les mer om Admincontrols funksjoner for bedre samhandling

3. Benytt elektronisk signering!

I styremøter skal det også føres protokoll over styrebehandlingen og alle styremedlemmer som har deltatt må signere protokollen. Nå som fysiske møter er begrenset, er det en stor fordel å ha muligheten til å signere styredokumentene elektronisk – innad i styreportalen

Med elektronisk signering er man ikke lenger bundet til kontoret og avhengig av tilgang til utstyr som skriver og skanner. Man kan fatte raske beslutninger hjemmefra, og ikke minst behandle dem mens man er på farta – uten å bli flaskehalsen i beslutningsprosesser. Dette er noe mange styrer vil trenge i disse dager.

Med elektronisk signatur kan brukerne enkelt signere dokumenter, og administrasjonen får full kontroll og oversikt over signeringsprosessen med sikkerheten godt ivaretatt. Med andre ord, en løsning som passer perfekt når styret ikke har mulighet til å møtes fysisk.

Vil du vite mer om e-signatur? Les alt om løsningen her

Fakta om Admincontrol Admincontrol er et norsk selskap stiftet i 2005, og som ble en del av Visma i 2017.

I Norge bruker 2/3 av børsnoterte selskaper i dag en styreportal fra Admincontrol.

Høy grad av kundetilfredshet, der 98 % av kundene våre årlig fornyer samarbeidet med oss.

Sikkerhet ivaretas ved at vi har kontinuerlig fokus på sikkerhet i alle ledd; fra produktutviklingog daglig drift til utfasing av utstyr.

SOC2 sertifisert, ISO 20007:2013 sertifisert, GDPR-compliant.

Trenger ditt selskap hjelp til å komme i gang med digitale møter? Ta kontakt med oss for å komme i gang