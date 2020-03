Kredinor: kundebehandling er viktigere enn noen gang

Betydningen av god kundebehandling kom frem i en kundeundersøkelse som analyseselskapet Aalund har gjennomført for oss i Kredinor. De har intervjuet 100 oppdragsgivere som også er aktive kunder og medlemmer hos oss. Felles for disse oppdragsgiverne er at de sender saker når kundene deres ikke betaler og vi følger opp til pengene er på konto.

Digital og menneskelig kundeservice

Siden starten i 1905 har vi tilpasset oss markeder i løpende endring. Nå kommer det nye utfordringer som krever endring: Den pågående korona-pandemien og ny inkassolov. Vi utvikler kontinuerlig nye løsninger og ligger langt fremme innenfor digitalisering, robotisering og kunstig intelligens. Ambisjonen er å ligge i front med de beste og enkleste digitale løsningene. Samtidig er den menneskelige oppfølgingen fortsatt svært viktig i Kredinor.

– Vi optimaliserer kundeopplevelsen gjennom mennesker og teknologi. Sluttkunden kan ringe og snakke med noen på vår kundeservice som er åpen hver dag og kveld – også lørdag. Vi har en chat med mennesker bak som har blitt veldig populær på kort tid. I tillegg har vi gjort det enkelt å betale med Vipps, eller kort, og sluttkunden får egen side med selvbetjeningsløsninger. Alt dette bidrar til at vi klarer å løse sakene, eller finne ordninger i dialog med sluttkundene – også når tidene blir utfordrende som i dag, sier markedssjef i Kredinor, Ingjerd Grenne Thurmer.

En ny situasjon i dag

Administrerende direktør i Kredinor Tor Berntsen utdyper dette i en melding til sine oppdragsgivere. Han understreker hvordan hverdagen nå har blitt snudd opp ned og at kundeservice er viktigere enn noen gang, og utdyper:

– Norge står på hodet og mange kommer i en økonomisk situasjon de aldri kunne forutse. Vi må nok tilbake til krigen for å finne en tilnærmelsesvis lik unntakstilstand som nå råder, men vår primære oppgave er fortsatt å virke for at kundene våre får oppgjør for varer og tjenester som de har levert til kunder. Vi må samtidig forholde oss til at krisen vi er oppe i påvirker næringslivets og privatpersoners økonomi på en voldsom måte.

Berntsen er opptatt av at alle må bli tatt ekstra vare på i den krevende situasjonen de befinner seg i, der mange mennesker havner fullstendig uforskyldt i en situasjon hvor inntektene deres over natten reduseres vesentlig, og som fører til at de ikke klarer å betale det de skylder.

– Vår intensjon er å hjelpe de ut av det uføret de har havnet i, og det vil i enda større grad enn tidligere føre til betalingsavtaler, utsettelser og ordninger som hver enkelt kan leve med.

Av konkrete tiltak kan han fortelle at de vil være svært tilbakeholdne med å kreve salærer for avdragsordninger, tvangssalg av bolig vil ikke bli begjært, de utfører ikke fysiske oppsøk, og at de vil godta utsettelse av betaling og avdragsordninger i større grad enn før.

– Den gode kundeopplevelsen er helt sentral i all kundeservice, kommunikasjon og annen kontakt med kundene, spesielt nå, sier han.

– Befolkningen er i ulik grad rammet av den økonomiske delen av krisen, det innebærer også at våre tiltak må baseres på den faktiske endringen i hver enkelt skyldners økonomi. Vi skal gjøre jobben vår på en skånsom og medmenneskelig mulig måte, og krysser fingrene for at krisen snart vil ta slutt.

