Det kan heve eller senke boligens verdi

Det er kanskje i hagen eller på terrassen du tar morgenkaffen, griller med familien, tar et glass vin, pusler med blomster eller rett og slett bare slapper av på solsengen. Et uteområde er et rom i seg selv, et rom for velvære, være sosial med de nærmeste eller for å være alene. Ikke så ulikt oppholdsrommene vi har inne i boligen vår.

Det er derfor viktig å planlegge og innrede uteområdet etter behov, ønsket funksjon, solforhold, utsikt og eventuelt innsyn. Ved å optimalisere de forholdene man har til rådighet kan en liten balkong gjøres like hyggelig som en stor solfylt uteplass.

Vurderer du å selge boligen din?

Eksklusivt utekjøkken

Uteområdet som du ser nedenfor ble designet sist sommer av interiørarkitekt Katrine K sammen med landskapsarkitekt Gullik Gulliksen. Det ble bygget av Nordisk Husprosjekt.

Det har alt man kan ønske seg; gode solforhold, åpne steder under solen, samt lune hjørner i ly for vinden. Det er lagt opp til soner for sosial matlaging, sitteplasser for de lange lunchene, og en deilig lounge under en pergola hvor du kan trekke deg litt tilbake.

Du kommer til uteområdet via tre rom i huset og det gjør at den i stor grad oppleves som en del av den totale planen. Det gir en utvidelse av rommene som gir en fantastisk åpenhet og luftighet i hele etasjen. Fra soverommene i etasjen over, er det utsikt ned til den hyggelige uteplassen, som herfra oppleves som en liten park. Det har på mange måter blitt hjertet i huset, i iallefall i sommermånedene.

I forbindelse med prosjektet ble det designet et utekjøkken, som strekker seg flere meter langs terrassens ytterkant, som nærmest er rammet inn av en frodig høy syrin hekk som danner bakgrunnen for kjøkkenet.

Ipe tre ble brukt til gulv og de plassbygde sittebenkene, kjøkkenet og plantekassene. Dette er et svært motstandsdyktig materiale som tåler det norske klimaet året rundt. Kjøkkenets benkeplate og sidevanger er i corian, med innebyggingselementer i stål fra leverandør av grill og grillutstyr. I kjøkkenets benkeplate er det også støpt en vask og en lang smal «vinkjøler» som man kan fylle med isbiter og drikke til alle anledninger. Disse er støpt i corian, i likhet med benkeplaten.

Interiørarkitekt Katrine K viser frem det spesialdesignede utekjøkkenet.

Øker verdien

Det er mye inspirasjon å hente fra uterommet og kjøkkenet Katrine forteller om. Smak, produkter og materialer kan variere, men det viktigste å ta med seg er verdien av å planlegge. Skisser en oversikt og planlegg utfra hvordan resten av huset og uterommet er bygd opp. Helhet er viktig og vil gi et inntrykk av en gjennomtenkt bolig. Et innbydende uteområde er mye verdt, både for egen nytelse, men også hvis du planlegger å selge boligen, enten nå eller senere.

− I boligannonser er bildene av essensiell betydning og innbydende balkonger eller uteplasser fanger mye oppmerksomhet, forteller eiendomsmegler Anne Hillestad i Sem&Johnsen. Spesielt på denne tiden av året.

− Det er ikke alltid det skal så mye til for å gi et godt førsteinntrykk, og dette er noe vi ser folk trekkes mot på visning. Så planlegger du å selge boligen din, bruk tiden nå til å gjøre det fint ute. Det kan utgjøre en stor forskjell på verdien.

Ta kontakt med Sem&Johnsen hvis du vurderer å selge boligen din