Øystein Moan: Stødig optimist i et skjelvende Norge

– Jeg tror nok dette vil være en av de dypeste resesjonene vi har sett både i Norge og verden. Kanskje vi må tilbake til 1929 for å se noe tilsvarende. Koronakrisen kommer til å ramme verdensøkonomien hardt.

– Norge tilbake i vekst fra 2022

Selv om Norge fremdeles står helt i oppstarten av en krise, er den avtroppende konsernsjefen likevel svakt optimistisk – også for året vi er inne i. Enkelte hevder det vil ta halvannet år før vi har en vaksine mot korona, men Moan selv har tro på at vaksinen kommer før jul.

Konserndirektøren er likevel bekymret for om konsekvensene av å stenge ned samfunnet blir større enn selve viruset. Ja, for de store økonomiske ringvirkningene? De vil minst vare fram til sommeren 2021.

– Fra 2022 tror og håper jeg vi ser et Norge som er tilbake i sterk vekst. Før den tid, vil dessverre mange bedrifter gå konkurs. Så vil vi nok i etterkant av krisen se en sterk etablering av nye selskaper og ny vekst i norsk økonomi.

Risikoaverse bedrifter størst sjanse for å overleve

Viruskrisen rammer tilfeldig, særlig innenfor noen bransjer. Selv svært lønnsomme og solide selskaper og bedrifter i reise-, hotell- og kulturbransjen har over natten mistet inntektsgrunnlaget fullstendig. Likevel tror Moan at det ikke bare er tilfeldighetene som bestemmer, og at vi vil se at bedrifter som har tatt høy risiko og som har høy gjeldsgrad, er de som blir rammet hardest.

– Selv ikke for dem vil regjeringens krisetiltak hjelpe. Utsettelser er bra, men betalingsfristen kommer til slutt uansett.

Ifølge konsernsjefen er det de mest disiplinerte bedriftene som har tatt litt lavere risiko og akseptert å drive langsommere, som står best rustet til å komme seg gjennom dette. I tillegg er bedriftens digitaliseringsgrad avgjørende.

– Hadde du ikke digitale verktøy og skyløsninger på plass da Norge stengte ned, og er avhengig av å sitte på kontoret og drive businessen din nå, ja – da har du nok kjent godt på smerten de siste ukene. Nå er tiden for å endre dette. Vi har for eksempel snakket om bruk av efaktura i mange år, men nå er det vel ingen som lenger synes det er greit å sende eller motta papirfakturaer.

Alle vil jobbe i skyen

Over natten trengte alle å jobbe digitalt og i skyen, slik at de kan fortsette driften også hjemmefra. Plutselig ble det å ha viktige systemer på gamle servere på kontoret, svært negativt. Moan tror derfor overgangen til skytjenester kommer til å akselerere voldsomt. Men har norske bedrifter midler til å gjøre store it-investeringer nå?

– Nei, ingen bedrifter ønsker å gjøre store investeringer nå. Men derfor passer skymodellen også i disse tider. Skyløsninger innebærer lite eller ingen investering, men er en tjeneste du abonnerer på med typisk månedlige eller årlige kostnader.

Skyen gjør det mulig å fortsette, og det har vi sett flere eksempler på de siste ukene: Mange nordmenn sitter på hjemmekontor, men jobber derfra. Restauranter sliter, men kan overleve med leveringstjenester. Mange butikker kan overleve med netthandel.

– Det interessante er at det også er økt etterspørsel på noen ting. Vi ser en sterk vekst i nettjenester og netthandel – alt du kan konsumere hjemmefra. Her finnes det mulighetsrom for flere, om du klarer å tenke nytt rundt hvordan du kan levere varer og tjenester.

Nød kan lære bedrifter å spinne

Når alt er behagelig, er ikke endringsviljen så stor. For mange bedrifter i Norge har livet vært behagelig i mange år: Etterspørselen har vært stor og inntektene har vært stabile, og for mange økende. I begynnelsen av mars var alt normalt. Så smalt det.

– Når vi er i en kritisk situasjon, ser vi endringsvilje og tilpasningsevne på et helt annet nivå. Nød lærer virkelig naken kvinne å spinne. Dette mulighetsrommet må vi alle benytte oss av.

Moan tror bedrifter som ikke klarer å digitalisere eller klarer det å jobbe hjemmefra fremover, ikke vil eksistere når krisen er over. Men for alle andre – hva kan de gjøre?

– Hvis du har tro på at bedriften din kan overleve, tillat litt lavere aktivitet i en periode. Bruk tiden til å legge om en del interne systemer – flytt mest mulig opp i skyen. Kanskje kan medarbeiderne lære seg nye ting? Akkurat nå er motivasjonen ekstremt sterk til å tilpasse seg og oppdatere kompetansen – og nesten alt er tilgjengelig på nett.

En rapport mer aktuell enn først antatt

Vi lanserte rapporten Visma Digital Index i november 2019. Det er en rapport som viser digitaliseringsgraden til norske bedrifter, og gir bedriftsledere nyttige og enkle råd om digitalisering. Vi visste imidlertid lite om hvor mye mer aktuell den skulle bli, bare måneder senere.