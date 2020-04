Streaming kan dekke informasjonsbehovet

I en redaksjonell artikkel forrige uke skrev Finansavisen at Geir Bjørlo i Corporate Communications forventer rapporteringskaos. Kombinasjonen av karantener, sykefravær og barn hjemme fra skole og barnehage vil gjøre det problematisk å få på plass regnskapene. Bjørlo mener at en effektiv måte å betjene markedet på vil være å avholde webcast og Q&A-sessions underveis.

Erlend Damon Stokke i Hegnar Media Videoproduksjon forteller at de kan hjelpe alle bedrifter med streaming.

− Vi kan løse streaming på flere måter; vi kan møte opp med utstyr eller vi kan sette det opp via nett. Når vi møter opp er vi som regel bare en eller to personer, slik at det ikke kommer mange mennesker og vi har strenge rutiner på smittevern. Samtidig kan vi ta inn andre i streamen via både pc og telefon.

Eksklusivt partnerskap med Oslo Børs

I disse dager har Hegnar Media Videoproduksjon hjulpet bedrifter med å sette opp streaming både for interne møter, webinar og presentasjoner.

SAMARBEID: Webcast og webinarløsninger er nå en del av tjenestene som skal tilbys av Oslo Børs, understøttet av Hegnar Media Videoproduksjon. Her ved leder for Hegnar Media Videoproduksjon, Erlend Damon Stokke, og tidligere børsdirektør Håvard S. Abrahamsen. Oslo Børs

− I forhold til kvartalspresentasjoner har vi lang erfaring. Vi har et eksklusivt partnerskap med Euronext som eier Oslo Børs, og samarbeider allerede med over 60 børsnoterte selskaper. Når vi streamer så legger vi LIVE-video og synkroniserte foiler på nettsiden til kunden og opptaket blir lagt ut umiddelbart etter at LIVE-sendingen er ferdig. Med partnerskapet med Euronext vil du få en avspiller på nettsiden din som er skreddersydd for Investor Relations utviklet av Euronext – noe vi har enerett på i Norge.

Ettersom det sitter analytikere, investorer og medier som har interesse for de forskjellige kvartalsrapportene over hele verden har Hegnar Media Videoproduksjon muligheten for å ha både skriftlige spørsmål fra seere og innringer mulighet for å stille spørsmål muntlig.

− Slik situasjonen er i dag så vil ikke bedrifter ha muligheten til å avholde tradisjonelle presentasjoner på konferansesteder med tilhørere i salen. Informasjonsbehovet for investorer og analytikere er uansett stort og de vil se og høre selskapene presentere og ha mulighet til å kunne stille spørsmål.

− Kunden trenger kun å fortelle oss hva de ønsker seg. Vi tar oss av alt det tekniske og har alt som trengs av utstyr, dermed kan kunden kun tenke på innholdet som skal formidles og så tar vi oss av resten, forteller Stokke.

