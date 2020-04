Samtalene som kan redde parforholdet!

Alle husker vi den gode følelsen vi har i begynnelsen av et parforhold, når vi er oppriktig nysgjerrige og vil vite alt om hverandre? Vi stiller spørsmål, deler med hverandre, lytter og kommer med nye spørsmål. Dette har en tendens til å avta i parforholdet over tid, og kanskje til og med bli helt glemt? Det var savnet etter disse gode samtalene som førte til at FuelBox PAR ble utviklet i 2013, boksen som nå er å finne i mer enn 50 000 norske hjem.

FuelBox PAR inneholder 170 åpne spørsmål for å sette i gang meningsfulle, morsomme og viktige samtaler for par. Bruk rabattkoden PÅSKEFUEL og få 100 kr rabatt på alle FuelBox.

Kjærlighet på boks

Gründereventyret til Berta Lende Røed startet med savnet etter de gode samtalene med hennes egen mann. I dag finnes det hele 16 helt ulike FuelBox i tusenvis av hjem, skoler og arbeidsplasser, ikke bare i Norge, men flere andre land.

-Nå ser det ut til at FuelBox PAR kan bli bærebjelken i firmaet igjen, da koronakrisen gjør at etterspørsel etter gode samtaler i parforholdet er noe mange vil kjenne på.

Selskapet hennes opplever stor støtte fra sine kunder om dagen.

-Folk deler gleden av de gode samtalene på sosiale medier og sender oss meldinger daglig forteller gründeren bak FuelBox.- Det setter vi selvsagt enormt stor pris på ettersom vi nå behøver all drahjelpen vi kan få.

Gründer av FuelBox Berta Lende Reed Foto: Tommy Ellingsen/http://www.tommyellingsen.no

Rørende bestillinger fra næringslivet

Før krisen hadde selskapet utviklet seg i flere retninger. Foruten privatmarkedet og det offentlige, er næringslivet et viktig segment. Berta og hennes fem ansatte holder foredrag og implementerer FuelBox som et verktøy for å styrke ledere, team og kultur. Da tiltakene fra myndigheten ble satt i verk, mistet selskapet halve inntektsgrunnlaget over natten.

Likevel; noen bestillinger kommer fortsatt. Forrige uke fikk selskapet inn tre rørende bestillinger fra organisasjoner som ønsker å ta ekstra godt vare på sine ansatte i denne krisen, og nå sender de hundrevis av FuelBox hjem til de ansatte i disse organisasjonene. Ikke bokser for team eller ledere, men FuelBox PAR og FuelBox FAMILIE.

-Det er en veldig meningsfull gave å gi de ansatte, som viser både ansvar og omsorg fra ledelsen. Det vi har lært etter å ha jobbet med FuelBox i næringslivet i mange år, er at det å bruke boksene ikke bare styrker relasjoner, men gir også verdifull kommunikasjonstrening. Ansatte får trent på det å være nysgjerrig, lytte, sette ord på egne tanker, følelser og erfaringer og ikke minst romme andres. Dette er verdifulle egenskaper for et næringsliv når denne krisen er over.

Lindorff er et av de selskapene som nå sponser alle sine 700 ansatte med gode samtaler for den kommende hjemmepåsken og i uoverskuelig fremtid.

-Vi ønsker på denne måten å gi våre medarbeidere et ekstra verktøy nå i disse dager der rundt 80 prosent av dem jobber hjemmefra. Da er relasjonsbygging essensielt for å få dagene til å gå på en best mulig måte over tid, uttaler Lindorff fra hovedkontoret i Oslo.

Eksempler på spørsmål de ansatte kan vente seg fra FuelBox er:

-Hva er det viktigste jeg bringer inn i livet ditt?

-Hvilke forventninger synes du er vanskeligst å leve opp til?

-Dersom du fikk en ekstra time hver dag til å gjøre noe du hadde lyst til, hva skulle det ha vært?

-Hva er den beste tilbakemeldingen du har fått på jobb?

-Det å stille hverandre spørsmål og dele våre historier med hverandre skaper nærvær, gjenkjennelse, forståelse, tillit, toleranse, tilhørighet, ja til og med kjærlighet! Og er det noe vi alle trenger mer av i denne tiden, så er det dette, avslutter Berta Lende Røed, gründeren av FuelBox.

Vil du også sikre deg gode samtaler i påsken? Bestill FuelBox PAR og FuelBox FAMILIE her!