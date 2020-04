Tiltakspakkenes fordeler og begrensninger

Metodene kan variere, men tiltakspakker er en måte for staten å tilføre penger eller opprettholde pengeomløpet i økonomien, enten gjennom tilskudd og investeringer eller ved skattelettelser og insentiver (eller en kombinasjon av disse). Tiltakspakker har som regel størst effekt når forbrukere og bedrifter begrenser utgiftene sine og/eller sliter med tilgangen på kapital – som oftest i resesjoner (omfattende, langvarig nedgang i den økonomiske aktiviteten i landet).

Selv om det ikke er garantier for en resesjon som følge av bedriftsnedleggelser og begrensninger i virksomheten i industriland i forbindelse med COVID-19, vil kortsiktige, negative økonomiske forstyrrelser være uunngåelige etter vår mening. Mange land har innført innskrenkninger av innbyggernes bevegelser for å bremse utbruddet, og slike forstyrrelser går utover hvordan personer og bedrifter bruker pengene sine – noe som kan få økonomiske konsekvenser andre steder. Tenk deg: Hvis kundene ikke lenger handler i en forretning fordi regionen er stengt ned, kan ikke forretningen betale sine ansatte. Noen av de ansatte kan derfor slite med å betale regningene sine og må kutte i eget budsjett. Det vil ha innvirkning på andre forretninger, og slik fortsetter syklusen. Hvis vi tar utgangspunkt i dette eksempelet og utleder konsekvensene for hele økonomien over en lengre periode, vil resultatet trolig være en resesjon.

Når myndighetene kunngjør tiltak, kommer debatten om hvor pengene bevilges, og hvorvidt dette er det beste målet, nesten automatisk. Under og etter den globale finanskrisen i 2008–2009 annonserte flere økonomiske stormakter ulike tiltakspakker, og mange trakk frem de antatt viktigste mottakerne. For eksempel uttalte amerikanske politikere at den finanspolitiske stimuleringspakken, «American Recovery and Reinvestment Act», ville sørge for nye arbeidsplasser og reparere landets infrastruktur. Britiske myndigheter hevdet at en lettelse i merverdiavgiften ville komme hardt rammede forbrukere til gode. I Frankrike ble det bevilget en tiltakspakke verdt 26 milliarder euro rettet mot sosial boligbygging, mens tyskernes plan verdt 50 milliarder euro vektla øremerkingen til hjelp for bilindustrien. Disse kjernemålene hjelper kanskje politikerne med å finne støtte for planene, men etter vår mening er førstetilskuddet – den ønskede mottakeren av pakken – mindre avgjørende enn det å få pengene ut i den større økonomien.

Tenk deg dette hypotetiske eksempelet: Takket være en statlig hjelpeplan for infrastrukturen klarer et entreprenørfirma å vinne en kontrakt om å reparere hull i en hovedvei i en by. Firmaet bruker penger på arbeidskraft og nytt utstyr. De pengene sitter heller ikke i ro, men tas i bruk andre steder. Utstyrsleverandøren har da kapital til å finansiere ny forskning og utvikling. De ansatte i entreprenørfirmaet kan bruke noe av lønnen sin på den lokale kafeen. Og de som får inn pengene der, kan selv velge om de vil bruke dem, investere dem eller spare dem. Dette fenomenet hvor pengene først kommer fra staten og deretter skifter eier flere ganger, er i økonomiske kretser kjent som multiplikatoreffekten. Den er mer eller mindre det motsatte av den økonomiske konsekvensen av COVID-19-relaterte avbrudd i forretningsdriften. Når penger skifter eier, settes den økonomiske aktiviteten i gang, som så stimulerer til vekst.

Bruk av tiltakspakker kan totalt sett være positivt, men vi mener at de ikke kan rette opp alt som i dag plager økonomier over hele verden. Tiltakspakker er utformet for å rette seg mot etterspørsel — altså at de har som mål å stimulere til at forbrukere og bedrifter bruker penger. Men forstyrrelser i forbindelse med COVID-19 påvirker tilbud og etterspørsel. Skattelettelser vil ikke lokke kunder inn i forretninger som holder stengt på grunn av pålegg om karantene.

Og uansett om myndighetene bruker penger på nye veier eller gir skattelettelser for å oppmuntre til forbruk, beveger ikke pengene seg raskt nok gjennom økonomien. Entreprenørfirmaet i eksempelet mottar i virkeligheten ikke umiddelbart betaling for å reparere hullene i veien. Det tar tid å ferdigstille kontrakten, tegne opp planer, få nødvendige godkjenninger fra ulike organer og byråkratiske organisasjoner og hyre inn arbeidere. På samme måte betyr ikke skattelettelser nødvendigvis at folk umiddelbart bruker pengene de sparer, og øker etterspørselen. Kanskje de velger å sette dem på sparekontoen eller betale ned gjeld.

Etter vår mening vil virkningen av tiltakspakkene sannsynligvis vise seg først etter at smitteverntiltakene mot COVID-19 trappes ned. Hvis nedstengningene er kortvarige, vil tiltakspakkene derfor trolig ikke være særlig nyttige ettersom de ikke trenger å kompensere for flere måneders tapt inntekt og økonomisk aktivitet. Tiltakspakken kan kanskje gi den senere oppgangen litt ekstra medvind, men den økonomiske innsatsen vil overgå de faktiske avbruddsrelaterte skadene med stor margin. På den annen side – hvis begrensningene er varige, vil tiltakspakken etter vår mening trolig ikke kunne kompensere for den negative innvirkningen på veksten. I dette scenarioet tror vi at det beste forventede utfallet er en tiltakspakke som forsterker oppgangen.

Men vi mener at en tiltakspakke ikke er nødvendig for en oppgang. Tidligere resesjoner har gått over uten tiltakspakker. Erfaring fra tidligere tyder på at virksomheter og forbrukere snart vil hente seg inn igjen og gjenoppta forbruket. Myndighetene tok ikke i bruk tiltakspakker mot resesjonen i eurosonen i 2011–2013. De gjorde faktisk det motsatte. De valgte i stedet innstramninger og en konservativ økonomisk politikk. Likevel begynte økonomien i unionen å hente seg inn igjen midtveis i 2013. Tiltakspakker kan bidra i den prosessen, men vil etter vår mening trolig ikke kompensere fullt ut for en økonomi under press.

