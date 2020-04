Hvordan få arbeidsplassen ren nok?

Enten det skjer før eller etter sommeren, så er det noen viktige forberedelser som kan bli gjort for å sikre en tryggest mulig oppstart.Daglig leder i renholdsbedriften WeFix Norge, Aleksander Kværner, merker økt etterspørsel etter oppdrag fra bedrifter i Oslo området. Før korona krisen inntok landet bestod kundegruppen av et utvalg anerkjente bedrifter som jevnlig benyttet seg av kontorvask. Nå har mange flyttet kontorene hjem, og det vanlige renholdet er satt på pause. Unntaket er matvarebutikkene som har økt behov for daglig smittevask, men nå merkes også økt etterspørsel fra bedrifter som vil klargjøre lokalene før oppstart. Kværner forteller at Wefix Norge bistår med smittevask for å sørge for en sikker arbeidsplass FØR de ansatte kommer tilbake.

Daglig leder i WeFix Norge, Aleksander Kværner, anbefaler alle å være ute i god tid med smittevasken grunnet økt etterspørsel den siste tiden

-Det er også slik at flere ikke får komme tilbake til arbeid etter permitteringen, så vi hjelper bedrifter med renholdet, demontering av pulter, flytting av kontorer samt oppussing ved behov. Dette gjør alt mye lettere for bedrift for å komme kjapt i gang med vanlige rutiner.

Ta kontakt med WeFix Norge for smittevask til din bedrift

I forbindelse med utbruddet av korona er alle ansatte i WeFix Norge satt i beredskap for å kunne hjelpe til. De har snudd alle daglige rutiner rundt og kan starte arbeidet med smittevask raskt, og i mange tilfeller være klare til å rykke ut samme dag. En smittevask foregår slik at proffe fagfolk går ekstra nøye over alle berøringspunkter som handlekurver, handlevogner, håndtak, rekkverk, lysbrytere, betjeningknapper i heiser, bord, stoler, skapdører osv. De jobber raskt, men nøye, og kan ifølge Kværner sette inn ekstra ressurser ved behov.

Bedriftene i Oslo forbereder seg på at de ansatte vender tilbake. Enten det skjer før eller etter sommeren.

-En smittevask kan ta alt fra noen timer til en dag eller to, avhengig av størrelsen på arealet som skal desinfiseres.

Pandemien kom overraskende på de fleste, men Kværner og resten av WeFix Norge snudde seg raskt rundt for å tilby en tjeneste det er stort behov for. Strenge prosedyrer og et solid HMS system sikrer både kundene og de ansatte i rengjøringsfirmaet både under og etter arbeidet, så alt er tilpasset omstendighetene og smittevernseglene.

-Vi bruker godkjent verneutstyr, rengjøring- og desinfiseringsmidler, og nå har vi fullført så mange smittevasker at vi har blitt eksperter på denne type rengjøring også. Bare i løpet av den siste måneden, avslutter Aleksander Kværner.

Bestill smittevask til din bedrift