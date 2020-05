Enklere utleie med Hybel Premium

– Jeg har halvert antall arbeidstimer på utleievirksomheten etter jeg fikk alle husleiekontrakter inn i Hybel Premium, forteller Gaute Gude, som driver stort innen utleie av bolig i Oslo.

– Takket være forvaltningstjenestene på Hybel.no har arbeidsbelastningen blitt overkommelig og kontrollen bedre. Hybel Premium har gjort utleie enklere, sier utleieren.

Hybel.no er, i tillegg til å være en av Norges største markedsplasser for leie av bolig, et forvaltningssystem for alle aktører innen boligutleie. Store som små.

I 2018 utviklet Hybel AS produktet Hybel Premium nærmest på oppfordring fra noen av de største utleierne i landet. Behovet var absolutt til stede for en digitalisering og effektivisering av utleieforvaltning.

– Hybel har en totalpakke som funker for meg, sier Gaute.

Smarte digitale løsninger

Gaute Gude har rundt 150 leieforhold i Oslo. De er fordelt på to bygårder samt flere enkeltleiligheter rundt i byen. Han er alene om alle oppgavene en utleier må forholde seg til. Boligannonser og kontakt med leieboere, oppsett og signering av husleiekontrakt, innkreving av leie, purringer, opprette og avvikle depositumskontoer og regnskap er bare noen av oppgavene som følger med.

– Når du er alene må du gjøre alt selv. Jeg er hands-on på det meste. Jeg får selvfølgelig hjelp av vaktmestere og håndverkere når det trengs, men administrasjonen og forvaltningen av utleieenhetene er jeg alene om, forteller han.

Men selv om han driver utleievirksomheten alene, har de smarte IT-løsningene til Hybel Premium forandret arbeidsdagen hans dramatisk – og til det langt bedre.

– Visninger må jeg fortsatt ta hånd om, men resten av arbeidsoppgavene får jeg løst enkelt og smertefritt gjennom Hybel Premium, forteller Gaute.

Løsningen til Hybel Premium gjør utleieprosessen enklere, tryggere og mer effektiv.

Hadde lange arbeidsdager

Han kjøpte sin første utleieleilighet i Oslo i 1993 da han skulle til NTH i Trondheim for å studere marin teknikk

Etter utdanningen flyttet han tilbake til Oslo i 1999, og året etter startet han Urban Eiendom.Pengene han hadde tjent på utleie ble investert i oppkjøp av en ny leilighet.Gaute Gude tok liten risiko, og kjøpte opp leilighetene én etter én for så å leie dem ut. Mange av dem var oppussingsobjekter.

– Jeg har gått for en trygg og forsiktig vekst, sier han.

Fra skepsis til nysgjerrighet

Det var tilfeldig at Gaute først prøvde Hybel Premium. Et møte på vei hjem fra ferie i Italia skulle bli starten. Der havnet en ansatt i Hybel i flysetet ved siden av en god venn av Gaute.

Kameraten skjønte kjapt at løsningene til Hybel kunne være noe for Gaute.

– Jeg har blitt kontaktet av mange som har prøvd å selge seg inn. Jeg er i utgangspunktet skeptisk til slike IT-systemer, men da jeg ble tipset av en venn var veien kortere for å ta kontakt med Hybel, forteller han.

Han har tidligere jobbet med shipping. Der opplevde han ofte at IT-systemene tok mer tid enn man sparte på å gjøre jobben som før.

– Når du driver med utleie, blir du oppringt av mye rart. Men etter å ha snakket med kameraten min, ble jeg nysgjerrig, forteller Gude.

Gaute tok et møte med Hybel for å høre hva tjenesten gikk ut på, og ble overbevist over enkelheten rundt forvaltningen. Digitale leiekontrakter, betalingsoppfølging, enkelt oppsett og avvikling av depositumkonto var løsningene som trigget mest.

Den digitale løsningen til Hybel har gjort hverdagen veldig mye enklere for utleier Gaute Gude

Rimelig løsning

– Vi som driver innen eiendom, lever på lave marginer. Da må man ha kontroll på kostnadene. At Hybel var såpass rimelig, var utløsende for å prøve dem. I tillegg fikk jeg full kontroll, forteller Gaute.

Han har blitt kontaktet av flere selskap som forvalter utleie av eiendom.

– Jeg synes at man må betale en uforholdsmessig høy pris for tjenestene de tilbyr. Spesielt når jeg har alt via Hybel Premium, forteller Gaute.

Han startet forsiktig og la inn kun noen av husleiekontraktene i Hybel Premium. Gaute ville være helt sikker på at dette ville fungere som lovet. Det fungerte langt over forventningene og snart var alle leiekontraktene lagt inn hos Hybel Premium.

– Jeg ble overrasket over hvor greit det var å komme i gang. Det gikk fullstendig smertefritt. Nå går systemet av seg selv. Det er superdeilig og kjempeenkelt Gaute Gude

Trygge husleiekontrakter

Han mener at Hybel Premium ikke bare er positivt for ham, men også for leietakerne hans. Begge parter kan være trygge på at ting er på stell.

– Leietakeren slipper blant annet å få en hjemmesnekret husleiekontrakt, sier utleieren.

Gjennom Hybel Premium opprettes husleiekontrakten digitalt, og signeringen foregår med BankID.

– Leietakerne er fornøyde så lenge ting er ryddig og ordentlig. Det teller mye at førsteinntrykket er profesjonelt og at ting er på stell, legger Gaute til.

Stor nytte til lav pris Hybel Premium passer for alle som driver utleie. Utleier betaler en sum pr. leiekontrakt i måneden.

Har man 1-20 husleiekontrakter registrert, koster det kr 49 pr kontrakt pr måned.

Er antallet over 20, får utleier 20 prosent rabatt. Og eier man over 50 utleieenheter registrert hos Hybel, slik som Urban Eiendom har, vil utleier få 40 prosent rabatt for hver husleiekontrakt.

Forenkler faktura og oppfølging

Hans tidligere aversjon mot IT-systemer har blitt dempet noe ned. Hybel.no har rett og slett gjort utleie-livet lettere for Gaute.

– Før fakturerte jeg én og én husleie. Jeg måtte sende en mail til hver og en av leietakerne. Når du har 150 utleieleiligheter, tar det ganske lang tid. Jeg måtte også følge opp for å sjekke at leien var betalt. 14 dager etter forfall av husleie, gikk jeg inn i banken og sjekket én og én innbetaling. Det er ingen overdrivelse i å si at jeg brukte halvparten av arbeidstiden min på innkreving av husleie. Det er både kjedelig og lite hyggelig når leietaker ikke har husket å betale, sier Gaute.

Utleier Gaute Gude har fått mye bedre oversikt over husleiene med systemet til Hybel Premium

Slipper purring

Ved uteblitt betaling av husleie, får leietaker purringer via e-post og SMS. Og ved mislighold får utleier hjelp av Hybel.no sin inkassopartner, Hammersborg Inkasso, som bistår med ytterligere innkreving og i verste fall utkastelse. Denne tjenesten er gratis og kun et klikk unna om utleier ønsker å sende fordringen til inkasso.

Selv om Gaute har fått hjelp og blitt ivaretatt av Hammersborg Inkasso, er det heldigvis ikke noe som skjer ofte. Som regel er det kun en purring fra Hybel som skal til.

– Men det har blitt merkbart mindre behov for purring på husleie. Det er mindre purring i det hele tatt, sier Gaute fornøyd.

Han har hatt stor nytte av tjenesten med innkreving av husleie, også økonomisk.

– Jeg har så og si ikke tapt en eneste husleie etter at jeg tok i bruk tjenestene i Hybel Premium-pakken. Før kunne jeg tape så mye som 70.000 kroner i året på husleier som ikke ble betalt. Det alene er langt over prisen jeg bruker på å ha alle de rundt 150 husleiekontraktene i Hybel Premium, forteller utleieren.

Også den årlige indeksreguleringen skjer automatisk. Den er basert på utviklingen av konsumprisindeksen.

– Hvert år får jeg beskjed av Hybel om jeg ønsker å indeksregulere leien eller ikke. Svarer jeg ja, varsles leietaker automatisk uten at jeg trenger å gjøre noe mer med det, forteller Gaute.

Integrasjon mot regnskap Hybel.no har også integrasjon mot flere regnskapsprogram slik at all informasjon går rett inn i regnskapssystemet.

Enkel og gratis opprettelse av depositumskonto

Usikkerheten rundt depositum og depositumskonto er proft og trygt tatt hånd om gjennom Hybel Premium.

Mange utleiere har innkrevd penger, ofte en sum som tilsvarer tre måneders husleie, som ofte kalles forskuddsleie. Problemet er at det er ulovlig at utleier setter pengene på egen konto. Selv om utleier ikke har noen ulovligheter i tankene, kan dette oppleves som utrygt for leietakeren.

– Mange utleiere er nok ikke klar over at det ikke er lov å ta forskuddsleie, sier Gaute. Han tror det er flere grunner til at mange tar forskuddsleie i stedet for å opprette depositumskontoer.

– Det tar mye tid å oppsøke banken for å både opprette og opphøre hver depositumskontoer. Og hver leiekontrakt må ha hver sin depositumskonto. I tillegg koster det mye penger i gebyr. Med en kostnad på ca. kr 500 pr depositumskonto, ville dette blitt en kostnad på hele 37.500 kroner, sier Gaute.

Gjennom Hybel har alt rundt depositum blitt forenklet, gjort ordentlig og uten at det koster noe ekstra Gaute Gude

Blant tjenestene er nemlig gratis oppretting av depositumskonto i OBOS-banken. Det går automatisk etter BankID-signering av den digitale husleiekontrakten. Utleier og leietaker får da en melding hvor de må signere kontoavtalen med bankid.

Vil ta i bruk flere løsninger

– Hybel er et fantastisk IT-system med løsninger som hjelper meg veldig. Blant annet de digitale inn- og utflyttingsprotokollene gjør overtakelser enklere. Disse fylles gjerne ut via mobilen. Utflyttingsprotokollen og oppgjøret av depositum går automatisk til OBOS som utbetaler etter avtale mellom partene.

Gaute tror han aldri har måttet trekke noen i depositum, men han mener det er en trygghet for begge parter.

– Det er en trygghet for leietaker at potensielle skader på objektet allerede er registrert før innflytting, på den måten slipper leietakeren å være engstelig for å få skylden.

