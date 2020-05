Hemmelig bud i budrunde. Hva er det?

Finnes det unntak? Selvsagt. Og de handler ofte om pris. Et lukket bud langt over høyeste bud i den åpne prosessen, vil kunne endre vår anbefaling som meglere til selger. Hva som er «langt over» er unikt for hvert enkelt boligsalg, og noe selger og megler må diskutere. Det hender også, når interessen for boligen er lav eller selger ønske en rask konkludering av salget, at lukkede bud kan være et akseptabelt kompromiss for å få i gang en dialog mellom kjøper og selger.