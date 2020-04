Fortsatt mulig å sikre seg kontorlokaler i Økern Portal

Da planene for Økern Portal ble presentert for få år tilbake, sa arkitektene i DARK arkitekter at «Dette bygget har vi selv lyst å flytte inn i». De så at dette ville bli et helt unikt næringsbygg med fleksible muligheter.

– I desember 2020 er bygget klart for at Telia kan flytte inn, og i løpet av september 2021 kan ditt firma finne sin plass i bygget, sier Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring, som bygger og eier Økern Portal.

– Økern Portals tydelige konturer har reist seg nå, og man kan se hvilken sentral posisjon bygget får på Økern og Løren, forteller Groven.

Richard Groven gleder seg til åpningen av prosjektet han har jobbet med i en årrekke

For små og store



Kontorlokalene vil bli preget av store flater og høye vinduer. Arealene kan innredes slik leietakerne ønsker det, med stor fleksibilitet for alt fra aktivitetsbaserte arbeidsplasser til cellekontorer.

– Her blir det tre meter under taket med gode lysforhold. I enkelte områder er det doble takhøyder. Lokalene kan deles av både horisontalt og vertikalt, noe som betyr at man kan få store flater, eller dele kontorene over to luftige etasjer. Arealene er svært fleksible med bla. datagulv i hele bygget. Det er sjeldent man ser et næringsbygg med så store valgmuligheter. Det gjør at både små og store virksomheter vil trives i bygget, fremholder Groven.

Plassert midt i smørøyet



Økern Portal er sentralt plassert på Økern, kun få minutters gangavstand fra både Løren og Økern T-banestasjon. Det er også et rikt busstilbud i nærområdet og god tilrettelegging for syklister. Bygget ligger sentralt ved Ring 3. Økern Sentrum vis à vis skal bli et grønt, smart og inkluderende bymiljø med gater og torg, lik populære områder som Youngstorget, Vulkan og Grünerløkka.

– De foreliggende planene for Økern Sentrum er helt i tråd med våre visjoner for Økern Portal, nemlig at næringsliv og nærmiljøet skal ha glede av hverandre, og at det skal være liv og røre også utenom kontortiden, sier Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring.

Nye planer for Økern sentrum

De som jobber på Økern Portal vil ha tilgang til de mest moderne kontorfasilitetene, samtidig som et stort konferansesenter og alle nødvendige servicetilbud finnes i portalen. Bygget sies å være fastlands-Norges største byggeprosjekt, med totalt 80.000 kvadratmeter. Bygget vil bestå av 55.000 kvadratmeter kontorlokaler og 3000 kvadratmeter med bespisningsstilbud og tjenester. I tillegg til blir Norges første Radisson RED-hotell en del av komplekset, og ferdigstilles i slutten av 2022.

Økern Portal får et trendy hotellkonsept vegg i vegg med sine nye kontorlokaler

Unike fasiliteter for byggets ansatte

De som jobber i Økern Portal vil merke at de er i et av Norges smarteste næringsbygg. Oslo Pensjonsforsikring og deres samarbeidspartnere setter leietakernes behov i sentrum i utviklingen av bygget:

Unike matopplevelser

4Services vil drifte personalrestauranter og spisesteder, samt renhold- og forpleiningstjenester i bygget. Det utvikles ni nye og unike matkonsepter, som vil være en del av tilbudet til både nærmiljøet og de rundt 3000 som vil jobbe i bygget. Det skal ikke være kantiner i tradisjonell forstand i Økern Portal, men kafeer og restauranter som beboere og ansatte bruker side om side. Konseptene er bærekraftige og byggets smartteknologi gjør det mulig å beregne matmengder og anbefalte menyer ut fra aktivitetsnivået, slik at man reduserer svinn og tilpasser tilbudet best mulig, hver dag.

Smart teknologi

Forvalter Newsec Basale samarbeider med utbyggerne for å inkludere smart teknologi i bygget fra start. Gjennom en digital tvilling av bygget vil de kunne forvalte og vedlikeholde bygget ut fra sanntidsinformasjon, noe som for eksempel kan sørge for kontinuerlig tilpasset ventilasjon, temperaturregulering og renhold basert på behov. Det sikrer kvaliteten på løsningene som skal tilbys kontorbrukere og annen virksomhet i bygget.

Digital tvilling speiler Økern Portal

Alle tjenester i bygget

Det omfangsrike bespisnings- og serviceområdet, som er åpent tilgjengelig for både ansatte og beboere i nærmiljøet, vil preges av kafeer, restauranter og servicetilbud som apotek, frisør og treningssenter. Man får gjort alle ærender på vei hjem fra jobb. Målet er at bygget skal pulsere fra morgen til kveld, og bli en naturlig forlengelse av Økern Sentrum mot Løren.

Takterrasse

Denne blir en attraksjon i seg selv. Parsellhager, løpebane og serveringstilbud bli tilgjengelig både for ansatte og beboere i området, som kan nyte lunsjen med 360 graders utsikt over Oslo.

BREEAM Excellent

Økern Portal skal bygges og driftes etter strenge miljøkrav og vil være blant de aller mest miljøvennlige byggene i sin klasse. Bygget vil ha energiklasse A og være BREEAM Excellent-sertifisert. Med det oppfyller Økern Portal de strenge miljøkravene i den anerkjente miljøstandarden for byggebransjen. 75 prosent av aluminiumen i den spektakulære fasaden er resirkulert.

