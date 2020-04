Fra fysisk butikk til nettbutikk på rekordtid

– Fra en uke til den neste gikk vi fra masse folk og leven i butikken, til bråstopp i omsetningen. Det var et skremmende syn, men det satte en ny gnist i gründerånden vår. Da var det rett og slett ikke noe annet å gjøre enn å kaste seg rundt, og sørge for at vi fikk på plass en nettbutikk.

Dette forteller Hanne Christine Hønningstad, som står bak butikken Fint på Hamar. De åpnet dørene i 2019, og var Hannes Christines drøm som ble virkelighet etter et karriereskifte og mye hardt arbeid.

Støtte fra kunder og systemer

– Nå har vi holdt på i rundt 11 måneder, og vi har fått et godt fotfeste i Hamar. Folk støtter oss, og vi merker at de ønsker at vi skal klare oss gjennom denne utfordrende tiden, som selvfølgelig er en veldig god følelse, sier gründeren.

Hun kan fortelle at de løsningene som de valgte da de først åpnet butikken har gjort overgangen fra fysisk til digital butikk raskere enn fryktet.

Les også: Hvilken nettbutikkplattform bør du velge?

– Vi er veldig glad for at vi valgte å gå for gode og trygge systemer som Tripletex og Mystore helt fra starten av. Hvis det ikke hadde vært for disse systemene i bunn er jeg sikker på at reisen fra fysisk butikk til nettbutikk ville tatt rimelig mye lenger tid. Vi har alltid hatt planer om å få opp en nettbutikk, men det har alltid vært andre ting som kom i veien. Men nå i disse tider fikk den planen veldig fort bein å løpe på. Det var rett og slett driftskritisk at vi fikk den opp og gå umiddelbart.

Det var driftskritisk at vi fikk nettbutikken opp og gå umiddelbart.

Da restriksjonene i forbindelse med utbruddet ble innført kastet de seg rundt på Hamar, og startet arbeidet med nettbutikken. Atter en gang ble det mange timers intens jobbing før en butikkåpning.

– Vi begynte arbeidet med nettbutikken torsdag 12. mars, og tirsdag uken etter var nettbutikken oppe. Mange timer, både dag og natt, samt krefter og ressurser gikk med de siste dagene før alle brikkene falt på plass. Vi så fort en økning i omsetningen allerede samme dag, og første uke gikk over all forventning, forteller hun.

Les også: Slik får du en enklere hverdag med skybasert regnskap

Kommet for å bli

Hanne Christine forteller at overgangen fra fysisk butikk gikk smidigere enn forventet. De benytter seg av løsninger for kasse og regnskap som er sømløst knyttet til nettbutikken, noe som forenkler både drift og administrasjon.

– Nå går driften nesten som før igjen, men vi gleder oss selvfølgelig til å kunne åpne dørene i våre fine lokaler når alt dette er over. Det er noe helt annet å møte kundene være ansikt til ansikt. Men det får vi ta når den tid kommer. Nå er vi veldig fornøyd med at vi i det minste har fått åpnet nettbutikken, noe som trolig vil være redningen for oss nå mens koronaviruset herjer. Også er det selvfølgelig kjekt å ha det som et ekstra ben å stå på når hverdagen er tilbake til det normale igjen! For vi planlegger definitivt å fortsette med nettbutikken og videreutvikle nettbutikken i takt med behovet som melder seg etterhvert. På mange måter var dette et greit spark for å komme i gang med digitale salg.