Profilerte forvaltere startet eget fond - spekulerer i valuta og olje

Blant norske leverandører i verdipapirmarkedet fremstår nystartede Polar Asset Management som noe forfriskende annerledes.

I det nye Multi Asset-fondet investeres det i internasjonale finansmarkeder med eksponering mot både olje, valuta, råvarer og aksjer. De tar long/short-posisjoner, bruker gearing og har kort horisont, gjerne bare et par dager.

De som forvalter fondene, er Ole Christian Presterud og Kent Torbjørnsen, begge kommer fra DNB.

Fra Norges største bank til startup

Ole Christian Presterud har 26 år bak seg fra DNB Markets. Da han sluttet for å starte Polar Capital AS, hadde han jobbet i fire år som leder for avdeling for strategisk posisjonstaking, altså selskapets egne trading. Før det ledet han valutatradingen i samme konsert i 16 år.

Kent Torbjørnsen har også lang fartstid fra DNB-systemet, med sine 13 år som blant annet leder for FX-Trading Desk Private Clients. I fjor gjorde de to alvor av drømmen om å ta med seg all erfaringen fra DNB-systemet og bygge noe eget.

– Med den kunnskapen Ole Christian har fra interbank-siden og min erfaring fra kundemeglingssiden kunne vi skape et kapitalforvaltningsselskap med en annerledes profil i markedet, forteller Torbjørnsen, som er daglig leder i tillegg til jobben som aktiv forvalter. Han forklarer:

– De fleste fondene som tilbys i Norge er jo eksponert mot enten aksjer eller eiendom. Skal du ha en diversifisert portefølje bør du være eksponert i andre markeder og aktivaklasser også, men der er ofte forvaltningskompetansen lav, utenom bankenes egne eksperter. Vi har jobbet med valuta, renter og råvarer i alle år. Det er vår spisskompetanse.

Det nye firmaet Polar Capital har vært operativt et drøyt halvår. Så langt har de to ulike spesialfond under forvaltning gjennom datterselskapet Polar Asset Management.

– I dag er fondene kun tilgjengelige for profesjonelle kunder, men på sikt ønsker vi å gjøre fondene tilgjengelig for hele markedet, forteller Torbjørnsen.

Valgte handelsplattform fra CMC Markets

Noe av det første som måtte på plass for oppstartsselskapet var en tradingplattform for CFD-handel (se forklaring i rammesaken). Valget falt på CMC Markets, en global CFD-aktør med kontorer på Rådhusplassen.

– CMC Markets satser sterkt på det institusjonelle markedet, og dette samarbeidet bekrefter at vi har teknologien og kompetansen som dette segmentet forventer. Plattformen vår er skalerbar, med mulighet for giring og long/short posisjoner i flere aktivaklasser. Med et dedikert kundeteam følger vi opp Polar Asset Management løpende, sier daglig leder i Skandinavia, Henrik Sommerfelt.

Kundekontaktene Waqas Sarwar og Alexander Scott i CMC Markets følger opp Polar Asset Management fra CMC Markets sine kontorer på Rådhusplassen

Torbjørnsen utdyper: – Et absolutt krav var at plattformen hadde det utvalget av finansielle produkter som vi ønsket å handle i. Det var det flere som hadde. Men oppsummert landet vi på CMC fordi de hadde kombinasjonen av meget godt utvalg, konkurransedyktige betingelser og en stabil plattform med mye funksjonalitet, i tillegg til norsk kundeservice som er svært behjelpelige og sitter bare et steinkast unna våre kontorer på Aker Brygge, sier Torbjørnsen.

– Så er det viktig at man får handle når man må handle, også når det er kaos i markedene. Der har også CMC bevist i den kaostiden som har vært i det siste, med vanvittige spreader og store bevegelser. De har levert likviditet hele veien, og det har vært ekstremt viktig.

Psykologi avgjørende

– Stadig flere forsøker seg og har brent seg på spekulasjon i valutamarkedene eller råvaremarkedene. Hvordan lykkes man?

– I kortsiktig handel er psykologien i markedet alltid viktigst, selv om de fundamentale forhold trumfer psykologi i det lange bildet. Vi er ute etter å finne det som vi kaller for melodien i markedet, altså stemningen.

– Hvordan måler man psykologien? Snakker vi da om magefølelse?

– Vi handler ikke på magefølelse, men det er viktig at magefølelsen stemmer overens med våre analyser. Siden vi handler i likvide papirer, får vi raskt bekreftelse. Og får vi ikke bekreftelse på et par dager så må vi tenke oss om, sier Torbjørnsen og presiserer:

– Vi bruker mye tid på analyse, både fundamental og teknisk analyse, hvor sistnevnte brukes som hjelpemiddel til å bestemme tidspunkt for når vi skal gå inn. Men man kommer ikke unna at man går på noen smeller. Ingen har rett alltid. Noe av det viktigste er å vite når man skal ta tap før det blir for stort. Og der kommer erfaringen inn. Man må ha følt på kroppen hvordan elementer kommer i spill når man har posisjoner i markedet.

Vil du prøve selv?

