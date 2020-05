Vårens beste elsykkel kjøp

Daglig leder i Birk Sport, Martin Norgård, tror den økende interessen for elsykler skyldes at nordmenn har erfart hvor lettvint, morsomt og effektivt bruk av elsykkel egentlig er. Elsykkelen åpner opp for mange muligheter, både for transport i hverdagen til jobb og sykkelturer generelt. Vi ser at de som kjøper elsykkel sykler oftere og lenger.