Vårens råeste elsykler

Været har vist seg fra sin beste side de siste ukene og folk har strømmet til skog og mark for å nyte finværet. Noen har dratt på sykkeltur for å aktivisere familien, andre har brukt sykkelen til trening, og stadig flere har bedrevet stisykling i marka. Flere har også brukt sykkel for å komme seg fra A til Å ettersom kollektivtransport ikke er anbefalt om dagen. Og for å komme ekstra fort og behagelig frem så er elsykkelen et smart og morsomt valg.