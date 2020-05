IT-sikkerhet: – Norske ledere mangler kunnskap

– Både typen angrep, kompleksiteten og størrelsen på angrepene endrer seg og øker hele tiden. Konsekvensene av et angrep kan være store, forklarer Espen Johansen, Operations and Security Manager i teknologiselskapet Visma.

Selv om teknologi bidrar positivt for norske bedrifter, både gjennom effektivisering og kostnadsbesparelser, vil det også kreve en endring og omstilling i måten vi jobber på.

– I den sammenheng tror jeg mange bedrifter glemmer noe av det viktigste, nemlig sikkerhetsaspektet, forklarer Johansen.

Vet ikke hvilken risiko de tar på vegne av selskapet

Ifølge sikkerhetssjefen tror mange ledere at ansvaret for IT-sikkerhet ligger i andres hender enn sine egne eller hos bedriften.

– Norske ledere mangler både den kunnskapen og kompetansen som kreves for å kunne analysere farer på nettet. De vet derfor heller ikke hvilken risiko de tar på vegne av selskapet. Det utgjør en fare for at de prioriterer feil og sensitiv data kommer på avveie.

Tall fra blant annet Mørketallsundersøkelsen viser at sikkerhet ikke har høy nok prioritet i norske bedrifter.

– Alle bedriftsledere bør som minimum sørge for at alle ansatte har grunnleggende kompetanse i IT-sikkerhet. Alle trenger ikke forstå alt, men alle trenger å forstå det grunnleggende, slik som for eksempel gode passordrutiner.

Velg en leverandør som tar sikkerhet på alvor

De fleste bedrifter bruker én eller flere skytjenester i dag. Og bruken kommer bare til å øke. Å velge riktig leverandør av skytjeneste, er avgjørende, ifølge Johansen.

Mange bedrifter tror at det er plasseringen av bedriftens data som er avgjørende, men i virkeligheten er det prosedyrer knyttet til sikkerhet og behandlingen av data og bedriftens infrastruktur som er det viktigste. Ved å velge riktig leverandør, kan du redusere sikkerhetsrisikoen til et minimum.

– Sørg alltid for å velge en leverandør som tar IT-sikkerhet på alvor. Du må kunne stole på at leverandøren din vil gjøre alt som står i sin makt for å beskytte deg, og også alltid fortelle deg det hvis noe galt skulle skje.

Kappløp mellom gode og onde krefter

Johansen leder et ekspertteam som hjelper rundt 200 spesialister på IT-sikkerhet og risikohåndtering i Visma. Hver eneste dag håndterer de over 10.000 ondsinnede angrep mot egen bedrift.

Hackerne med dårlige hensikter er like dyktige som de med gode hensikter, men mangler det moralske kompasset. Når de oppdager sårbarhet i et system, utnytter de disse mulighetene til ulike former for angrep.

– Alle bedrifter har sårbarheter. Det er ikke til å unngå. Gjennom å prioritere sikkerhet i alle ledd i Visma, kan vi sikre at vi har kontroll på nye sårbarheter i våre systemer og oppdatering av disse. Slik ivaretar vi også it-sikkerheten til alle våre kunder. Vi samarbeider med andre aktører nasjonalt og internasjonalt. Da står vi sterkere rustet mot kriminelle angrep.

Nettskyen sikrere enn alternativet

For bedrifter som skal lykkes i fremtiden, vil skybaserte tjenester være en sentral del av å kunne øke bedriftens produktivitet og konkurransefortrinn.

Men hvorfor er skyen et sikkert valg?

– Som privatpersoner ser vi på det som en selvfølge å bruke skytjenester og velge profesjonelle aktører. Bedrifter er ofte mer skeptiske, dessverre uten grunn; skyen gir store muligheter til å forbedre IT-sikkerheten i bedriften. Leverandører av skytjenester er svært profesjonelle og har omfattende erfaring. De har også mulighet til å bruke de mest avanserte beskyttelsesmekanismene markedet har å tilby. Det er mye mer enn du klarer å håndtere på egenhånd, forklarer Johansen.

Johansen mener særlig mindre bedrifter som ikke har ressurser eller spesialkompetanse internt, er det viktig å få hjelp fra profesjonelle aktører.

– Det er svært komplisert å drive en skytjeneste som skal være tilgjengelig, sikker og stabil. Dette krever spesialistkompetanse og kontinuerlig oppfølging. Mitt beste råd til bedrifter er derfor å la noen andre enn deg selv ta hovedansvaret for denne jobben, avslutter Johansen.

