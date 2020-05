Vant NM-gull med datadrevet video

Storm 121-sjef Martin Nerstad har tall som viser at 80 prosent av mottakerne av personalisert video åpner den, og 90 prosent ser hele filmen ferdig. Det er milevis over generisk innhold. I følge Mailchimp, som hver måned sender ut over ti milliarder e-poster gjennom sitt system, åpnes i snitt to av ti sendte nyhetsbrev og for under tre prosent av utsendelsene klikker mottakeren på en lenke.