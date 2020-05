Økern Portal blir sentrum i Oslos neste byområde

– Mange oppfatter nok Økern som lenger unna sentrum enn det faktisk er. Et av de største mantraene for utviklingen er å sørge for at koblingen til områdene rundt Økern blir god. Det krever gode sykkelveier, gater, grøntområder, plasser og torg med åpning av vassdrag for å bryte gjennom barrierene av motorveier og toglinjer som preger området i dag. Det er høyt på agendaen å sørge for at Økern blir en integrert del av byen, slår Vaa Bremann fast.