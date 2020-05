Kunstinvesteringer for fremtiden

Hvilke fem kunstnere har dere stor tro på vil være en god investering de neste 20 årene, og hvorfor akkurat disse fem?

Vi har fem ideer med fem forskjellige begrunnelser, først og fremst med tanke på private samlere:

1. Picasso:

Sannsynligvis det 20. århundrets største kunstner. Markedet er stort og meget likvid, og interessen vil nok heller øke enn å avta fremover.

2. Edvard Munch:

Utvilsomt Norges største kunstner i det 20. århundre og gode grafikkarbeid holder høye priser. Ganske tilsvarende begrunnelse som for Picasso.

3. Takashi Murakami:

Det er stor interesse for hans arbeider blant verdens største samlere og museer. Verkene hans er i et originalt språk og meget lett gjenkjennelige, noe mange kjøpere tiltrekkes av. Det er aldri i tvil om at du har en Murakami på veggen. Prisene er høye, men langt fra så høye som for andre sammenlignbare kunstnere idag.

4. Zanele Muholi:

En kvinnelig kunstner fra Sør-Afrika med klare og gjenkjennelige fotografier. Det er sannsynlig at gode kunstnere fra det afrikanske kontinentet vil fortsette å tiltrekke seg internasjonal interesse i tiden fremover.

5. Fredrik Værslev:

Værslev har et sterkt og originalt estetisk uttrykk. Høy energi og store ambisjoner kombinert med omfattende utstillingsprogram i institusjoner og gode gallerier i Norge og internasjonalt, grundig dokumentering av prosjektene og stadig nye serier og akademisk forankring gjennom sitt professorat i Malmø gjør at forutsetningene for en lang internasjonal karriere er på plass.

- Hva er det viktigste å tenke på når man investerer i kunst? (Både med tanke på det økonomiske og som en del av hjemmet).

Utgangspunktet er at det aller meste av samtidskunst vil falle i pris. Det er kun en liten del av den kunsten som produseres som stiger over tid. I og med at trender og holdninger skifter er det meget utfordrende å spå hva som vil være attraktivt og derfor mere verdifullt 10 – 20 år frem i tid. Ser man etter investeringer bør man derfor lete blant best mulige kunstverk av kunstnere som har fått en plass i kunsthistorien. En slik posisjon gjør at kunsten ikke i samme grad er utsatt for trender og smaksendringer. Det er viktig å få råd av profesjonelle før man handler og ikke foreta impulskjøp. Sett av tid og se på kunst – da vil beslutningen bli enklere.

Gode kunstverk setter ofte sitt preg på det rommet de henger i og interiørpreferanser og trender spiller derfor også inn på hvilke kunstnere og kunstverk som er i vinden. Mange ser etter en sammenheng mellom kunstverkets stil og uttrykk og det interiøret det skal være en del av, selv om også stilblanding kan være spennende. Det er vel likevel sånn at de fleste ønsker noe annet en et klassisk maleri i gullramme i et moderne hjem preget av glass og stål. I slike interiører ser man gjerne etter kunstverk med moderne uttrykk gjerne utført i moderne materialer som aluminium, lys, glass og med blanke og harde overflater.

- Hva er de vanligste feilene, eller fellene man kan falle i når man investerer i kunst?

Den vanligste feilen er å betale samme pris for et sekundært verk av en kunstner som en annen har betalt for et topp verk av samme kunstner. Prisforskjellen skal i slike tilfeller være meget stor, og den som kjøpte hovedverket kan ha gjort et godt kjøp mens den som kjøpte sekundærverket til samme pris nesten garantert har gjort et dårlig kjøp. Dette gjelder både i første- og annenhåndsmarkedet. Andre investeringsfeil er gjerne at man kjøper kunst av kunstnere som mer eller mindre kopierer andre levende kunstnere, dette kan skje fordi kjøperen kjenner seg igjen i verket uten å forstå og dermed liker det – uten å forstå hvorfor.

- Hvordan er kunstmarkedet akkurat nå?

Markedet er sterkt for toppverk av gode kunstnere fra mange perioder. Det skjer en stadig selektering mellom de største stjernene og de som ikke når helt opp samtidig som prisen på hovedverk stadig blir høyere sett i forhold til det som markedet oppfatter som sekundær verk av samme kunstner. Det er også en tydelig trend at det stadig blir flere samlere og museer som kommer fra stadig flere deler av verden. Kunsten og kunstmarkedet er blitt stadig mer global, ikke minst som følge av internett.

- Kan man gjøre noen gode kjøp?

Man kan alltid gjøre gode kjøp, ikke minst på auksjon. Kunstnere som ble vurdert som store og betydelige av sin samtid kan i perioder være mindre etterspurt i et senere marked og derfor lavt priset. Sannsynligheten er ganske høy for at kunstnerens samtid hadde rett når det gjeler kvaliteten og at man derfor nå bør kjøpe gode verk av slike kunstnere. De kommer gjerne tilbake!

- Handler nordmenn mye kunst i utlandet?

Nordmenn er absolutt endel av det globaliserte kunstmarkedet. Det er en god del norske samlere og institusjoner som kjøper internasjonal kunst - dette er ikke noe nytt. Tenk på samlere som J. B. Stang, Tryggve Sagen, Niels Onstad og Sonja Henie, Ragnar Moltzau og Rolf Stenersen. Alle disse hadde store samlinger av internasjonale toppkunstnere i sin tid. Både privatpersoner, større samlere og institusjoner handler i større grad enn før kunst fra utlandet, fra gallerister og på auksjoner – her gjelder ingen landegrense!