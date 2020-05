Derfor bør sommerferien legges til Sørlandet

Sørlandsidyll – du vet hva ordet innebærer. Det er solskinn, bølger som slår mot svaberget og en avslappet stemning. Det første du tenker er kanskje Kristiansand og Dyreparken, men Sørlandet er så mye mer! Her finner du aktiviteter passende for alle aldre, så enten du vil vandre i rolige småbyer, bade i idylliske omgivelser eller få adrenalinkick på rafting har Sørlandet noe for deg.