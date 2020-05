Enkel og trygg utleie av bolig – slik gjør du det

Hybel Premium har enkle, trygge og billige løsninger innen utleie av bolig.

Slik kommer du i gang i dag på 6 steg: 1: Gå inn på Hybel.no/premium

2: Klikk deg inn på "start prøveperiode"

3: Opprett din brukerprofil

4: Registrer dine utleieselskaper

5: Legg inn dine eiendommer

6: Registrer dine eksisterende leiekontrakter

Jeg har halvert tiden jeg bruker på utleievirksomheten min! Gaute Gude, Urban Eiendom

Ingen bindingstid, lav kostnad. Kom i gang med digitalisering av din utleievirksomhet her.



Videre kan du lese mer om hvordan tjenesten fungerer.

Gå inn på Hybel.no/premium

Her finner du en god oversikt over fordeler og integrasjoner du får tilgang til. Du får digitale leiekontrakter med BankID-signering, gratis og automatisk opprettelse og avvikling av depositumskonto, og i tillegg gjør vi det enkelt å følge opp betalinger og du får gode integrasjoner mot ditt regnskapssystem.

Registrer deg på Hybel Premium

Det koster ingenting å registrere seg eller opprette en brukerprofil. Du starter å betale først når du legger inn leiekontrakter på Hybel Premium. Etter du har registrert dine utleieselskaper kan du registrere dine eiendommer og eksisterende leieforhold

Registrer deg her!

Registrer deg i dag og få en enklere hverdag som utleier

Enkel annonsering på Hybel.no

Om du søker en ny leietaker til din bolig kan du bruke Hybels markedsplass for å treffe riktig profil. Ved opprettelse av annonse, krysser du av om du ønsker gratis eller prioritert annonsering. Når du har valgt ut leietakeren, og avtalt alle detaljer, kan du opprette en digital husleiekontrakt.

Digital leiekontrakt signeres med BankID.

Hos Hybel får du en standardisert mal til leiekontrakter i tråd med juridisk lovverk. Du kan selv velge å endre store deler av innholdet i disse slik at du får ivaretatt dine behov. En digital leiekontrakt er en trygghet for leietakere også, da man kan ha all dokumentasjon på ett sted og kontrakten signeres med BankID.

Les mer

Gratis og automatisk opprettelse av depositumskonto

For utleier oppstår det ofte kostnader med opprettelse av depositumskontoer. I tillegg tar det tid å opprette og avslutte kontoene, samt ha oversikt over at beløpet er innbetalt før innflytting. Ved registrering av digital leiekontrakt i Hybel Premium får du derimot gratis depositumskonto. Denne løsningen tilbys til Hybel Premium kunder i samarbeid med OBOS banken og gjør prosessen lettere for leietakerne dine og deg som utleier.

Depositumsgaranti gjennom Tryg Forsikring

Men hva om leietaker ikke har råd til å betale flere måneders leie i depositum? Hybel.no har inngått et samarbeid med Tryg Forsikring som leverer depostitumsgaranti. Dette gjør at leietakeren kun betaler 14 prosent av depositumsbeløpet.

Smart med inn- og utflyttingsprotokoll

Det er både smart og trygt å ha en innflyttingsprotokoll når du og leietaker går gjennom boligen før innflytting. I Hybel Premium får du ferdige innflytningsprotokoller som kan fylles ut og signeres digitalt før nøklene gis til leietakeren.

Når du har en innflyttingsprotokoll, er det enkelt med utflyttingsprotokoll når boligen gjennomgås før utflytting. Når begge parter har signert utflyttingsprotokollen sendes automatisk en meldingen til en robot i Obos banken som setter depositum til utbetaling etter hva dere har blitt enige om.

Automatisk innkreving av husleie

Gjennom Hybel Premium slipper du å sende ut faktura og kreve inn husleie manuelt. Leietakeren betaler inn til Hybels husleiekonto i OBOS-banken månedlig og summen overføres deretter straks til din bankkonto.

Leietakeren får betalingsmeldinger og purringer automatisk og kan enkelt opprette avtalegiro. Han eller hun kan om ønskelig også opprette en profil hvor de finner betalingsstatuser, leiekontrakter og innflyttingsprotokoll. Påminnelser og purring på husleie og inkassovarsel er kjedelig og kan oppleves ubehagelig for mange utleiere. Med forvaltningsløsningene til Hybel Premium, slipper du dette selv. Ved uteblitt betaling av husleie, sendes påminnelser i form av e-post eller SMS. Om det blir nødvendig sendes også inkassovarsel.

I verste fall kan du som utleier overføre saker ved mislighold til Hybels inkassopartner.

Les mer!

Et enklere regnskap og mulighet for importering og integrasjoner

Med Hybel Premium har du også integrasjon mot flere regnskapsprogram, noe som kan forenkle regnskapsføringen din betydelig. Hybel Premium fungerer som ett komplett forsystem til ditt regnskapssystem.

Tilganger til flere ansatte

Hybel Premium har også tilrettelagt for at flere personer i din utleievirksomhet får tilgang til samme bruker og plattform. Dette kan være visningsassistenter, økonomiavdeling eller vaktmester som må ha informasjon rundt leieforholdene eller har ulike oppgaver i din utleievirksomhet. Hybel Premium gjør det enklere å samarbeide rundt utleieforvaltning.

Les mer Hybel Premium og registrer deg her!