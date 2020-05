Korona rammer varehandelen: Hvordan har Tufte Wear rigget seg for e-handel?

– Hadde krisen kommet i fjor, hadde det vært en brattere oppoverbakke enn nå. Vi skulle nok fortsatt klart oss, likevel er vi sterkere rigget og mer robuste enn for bare ett år siden, forteller daglig leder Per Øyvind Jacobsen i Tufte Wear.

For veldig mange som driver med e-handel har det siste tiåret handlet om å lage en god brukeropplevelse i nettbutikken. Fokuset har i stor grad vært på å ha et godt webdesign, enkle betalingsløsninger og god søkemotoroptimalisering.

Kundene er vant til å handle i lekre nettbutikker med moderne farger og fonter. De finner det de trenger gjennom enkle Google-søk og de betaler med ett klikk i Klarna. Altså er fasaden til mange bedrifter i orden. Men hvordan ser det ut på baksiden?

100 % vekst i netthandelen i løpet av ett år

– Unntakstilstanden rammer selvfølgelig oss også. Vi går en krevende tid i møte fordi mange av forhandlerne våre holder stengt. Når det er sagt, koker det på nettsiden. Vi ser en tydelig økning i trafikk og salg, så jeg er trygg på at vi skal komme oss gjennom dette.

Tufte Wear er en av flere bedrifter som har skjønt tegningen, eller skal vi si regningen. De har vært raske på ballen med ny teknologi fordi de ser verdien av å forstå seg på e-handel.

– Hovedforskjellen på det å drive varehandel i dag, kontra for 10–15 år siden, er at vi i dag alltid må være på. En stadig større andel av salget går på nett, og derfor må både vi og systemet vårt være på når kunden er på.

Han forklarer hvordan de i 2020 jobber de på en helt annen måte enn før, der de er stadig mindre avhengig av å sitte på kontoret omringet av papirer og store servere.

– I fjor flyttet vi ERP- og logistikksystemet vårt til skyen og vi ser etter bare et snaut år en markant forbedring. Netthandelen har økt med 100 % bare siden i fjor. Å jobbe nettbasert har skapt et fundament som gjør at vi kan vokse videre, uten å være bekymret for at systemet i bunn holder mål.

Overgangen var «ganske dritt»

Gode resultater til tross: Det er krevende å skulle gå over til et nytt system mens det gamle systemet fortsatt skal holde butikken i gang. For kundene skal jo ha varer som normalt. Ja, ikke bare krevende, men «ganske dritt», ifølge tidligere økonomisjef Bendik Sogn.

– Men nå som vi er over på den andre siden, har lært å bruke systemet og ser at det funker, så er det absolutt verdt det, forteller han.

Lagerflyten før og etter

Sogn forklarer videre hva som skjer bak spakene når en kunde legger inn en ordre i nettbutikken.

– Ordren kommer automatisk inn i ERP-systemet, det sier kanskje seg selv. Derfra går den direkte til tredjepartslageret. De plukker og pakker ordren, og når det er registrert, sendes automatisk en bekreftelse tilbake til vårt system. Dette oppdaterer lagerantallet vårt, også automatisk, både i systemene våre og på nettsiden. Det er en flyt som går veldig fint.

Før og etter: Bendik Sogn beskriver to ganske ulike arbeidsmetoder.

Det høres jo flott ut. Så hvordan gjorde de det før? «En utrolig manuell prosess», skal vi tro Sogn. Ordre måtte punches manuelt og sendes over til tredjepartslager i PDF eller Excel.

Deretter måtte lageret punche dataen inn i sitt system, før plukking og pakking. Når dette var gjort, ble filen sendt tilbake til Sogn og co, for kontrollering og avstemming. Og til slutt? En manuell utsendelse av ordrebekreftelsen.

– Hele denne flyten er i dag automatisert. Vår ambisjon er å lage så ansvarlige klær som mulig, produsere det så bærekraftig som mulig og få distribuert det til flest mulig mennesker. Når vi har solgt 1,3 millioner boksershorts, sier det seg selv at det ikke kan gjøres manuelt avslutter Jacobsen.

Lever du også for å levere?

