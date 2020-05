Opplever du ofte tekniske problemer?

Virtuelle eller online møter i form av video og lyd har hatt en betraktelig økning de siste ukene fra hjemmekontor, der du og dine kolleger treffes online gjennom laptop eller via en app på mobilen – enten det er med eller uten video. Videomøte, online-møte, virtuelt-møte, uansett hva du kaller det så har det nok ikke vært problemfritt.

La oss se på noen av utfordringene, hvordan det blir når vi skal tilbake på kontoret, og hva vi kan gjøre for å få til online møter uten tekniske problemer.

Kjenner du deg igjen i disse utfordringene?

Dårlig videokvalitet – hakkete video eller ansikter som ikke beveger seg?

Dårlig lydkvalitet – enten hører du ikke ordentlig hva de andre sier, eller så hører ikke de andre deg. Du justerer innstillinger på headset og mikrofon, men ingenting skjer. Kanskje sitter noen i et felles møterom med en høyttaler, og det er vanskelig å høre alle deltagerne?

Møteleder eller deltagere kommer for sent – 10 minutter har gått, og dere som er på sitter og snakker om det fine været, eller om barnehagen snart skal åpne. Et annet sted sitter en stresset møteleder eller deltager og prøver febrilsk og komme seg på. Mikrofon eller høyttaler var ikke installert, nødvendige tillatelser på PCen manglet selvfølgelig.

Vanskelig å dele skjerm – ser du skjermen min nå? Eller har presentasjonen fryst seg kanskje?

Du kan sikkert komme på mange flere eksempler på frustrerende tekniske problemer med online møter. Heldigvis normaliserer situasjonen seg, snart skal vi tilbake på kontoret. Men, verden blir ikke det samme, vi skal fortsatt holde avstand.

Det er ikke tvil om at online møter, med eller uten video, er noe vi kommer til å bruke i mye større grad enn før.

Slik får du gode online møter uten tekniske problemer

Så var det disse tekniske problemene da. Er AV-utstyret på kontoret av god nok kvalitet til å effektivt gjennomføre online møter? Eller blir det like kronglete som det var fra hjemmekontoret, eller kanskje enda verre?

Heldigvis finnes det smarte tekniske løsninger som kan gjøre online møter enkelt, og uten tekniske problemer.

Løsningen for smarte og enkle møterom

Et smart møterom har skjerm, mikrofoner, høyttalere og kamera som du enkelt kobler til din laptop med én USB 3.0-kabel. Da er møterommets utstyr integrert med din laptop og du har alt du trenger.

Dagens mikrofoner er så smarte at de fjerner støy som papirknitring, penneklikking og lignende, og forsterker talen fra de i det fysiske møterommet som snakker lavt, mumler eller snakker mot veggen.

Dette gir økt lydkvalitet for de i den andre enden, og enkel oppkobling for deg som skal lede møtet.

